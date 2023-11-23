Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский

Зрители навсегда останется в памяти зрителей. Рассказываем, что же случилось с актером, почему Евгений Крыжановский не дожил до 67.

Артиста не стало накануне. Он ушел в лучший мир на 67-м году жизни. По предварительной информации, как сообщает Пятый канал, Александр Крыжановский от осложнений после перенесенного инфаркта. Последние дни пожилой мужчина провел в окружении близких в своей киевской квартире. Коллеги и знакомые шокированы произошедшим, пишет канал 360.

Актер начал сниматься в кино поздно – только с 1994 года. Его фильмография насчитывает, как напоминает "Царьград", десятки лент. Российские зрители помнят его роли в сериалах: "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Нюхач", "По законам военного времени". Образ, внушающий доверие и спокойствие, нравился режиссерам. Вероятно, по этой причине Александр Крыжановский часто играл генералов, руководителей и сотрудников КГБ.

Состоялся мужчина и как режиссер. Его первая постановка в театре датируется 1988 годом. Он очень любил визуализировать классику: Пушкина, Булгакова, Чехова. Последней в жизни работой стал спектакль "Ощущать". Зрители увидели его в 2014 году. Всю жизнь актер прожил с супругой Тамарой Плашенко. Пара стала родителями лишь единожды. Сына назвали Владимиром.

О месте и времени церемонии прощания, месте захоронения пока информации нет. Родные сообщат об этом позже.

Ранее стало известно о трагической гибели еще одной актрисы. На Донбассе под обстрел попала Полина Меньших. 40-летняя женщина отправилась с волонтерской миссией. она пела, играла на гитаре и всячески поддерживала людей. В честь умершей коллеги в начале декабря состоится памятный концерт под названием "Последнее испытание".