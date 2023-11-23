Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода

Мама троих наследников футболиста Дмитрия Погребняка вновь всех удивила. Придя на мероприятие, она не выглядела удрученной или грустной. Мария Погребняк светилась и с удовольствием общалась с окружающими. Женскому журналу "Клео.ру" светская львица раскрыла секрет своего потрясающего внешнего вида.
"Сейчас редко удается отдыхать – очень много проектов. Поэтому сплю всего по пять часов. Но высыпаюсь, хорошо себя чувствую. Знаете, поскольку я живу здесь и сейчас, то кайфую от каждого дня", – рассказала 35-летняя Мария.
Бывшая жена спортсмена весьма неоднозначно ответила на вопрос о личной жизни. Она пояснила – несмотря на отсутствие обручального кольца, счастлива. Получает ли удовольствие Мария Погребняк, наслаждаясь свободой, или же не хочет раскрывать имя поклонника – остается загадкой. Напомним, что в начале осени женщина объявила о разрыве отношений со знаменитым футболистом. Пара была вместе 17 лет. Павел Погребняк ситуацию комментировать не стал, а вот его бывшая супруга высказалась.
"Мы окончательно все! Дети со мной, а папа будет с ними видеться. Все остальные детали развода я бы предпочла не освещать", – сообщала женщина.
Напомним, что история любви одной из самых красивых пар была похожа на сказку. Они учились в одной школе и влюбились друг в друга еще до совершеннолетия. Позже последовала и свадьба, и рождение детей. Мария и Павел стали многодетными родителями. Трое сыновей пары пока только радуют маму и папу. они хорошо учатся, увлекаются спортом и интересными хобби.