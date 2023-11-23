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Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода

Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода
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Экс-супруга футболиста не стала скрывать, что ее жизнь изменилась после разрыва со спортсменом. Мария Погребняк поделилась личными секретами.

Мама троих наследников футболиста Дмитрия Погребняка вновь всех удивила. Придя на мероприятие, она не выглядела удрученной или грустной. Мария Погребняк светилась и с удовольствием общалась с окружающими. Женскому журналу "Клео.ру" светская львица раскрыла секрет своего потрясающего внешнего вида.

"Сейчас редко удается отдыхать – очень много проектов. Поэтому сплю всего по пять часов. Но высыпаюсь, хорошо себя чувствую. Знаете, поскольку я живу здесь и сейчас, то кайфую от каждого дня", – рассказала 35-летняя Мария.

Бывшая жена спортсмена весьма неоднозначно ответила на вопрос о личной жизни. Она пояснила – несмотря на отсутствие обручального кольца, счастлива. Получает ли удовольствие Мария Погребняк, наслаждаясь свободой, или же не хочет раскрывать имя поклонника – остается загадкой. Напомним, что в начале осени женщина объявила о разрыве отношений со знаменитым футболистом. Пара была вместе 17 лет. Павел Погребняк ситуацию комментировать не стал, а вот его бывшая супруга высказалась.

"Мы окончательно все! Дети со мной, а папа будет с ними видеться. Все остальные детали развода я бы предпочла не освещать", – сообщала женщина.

Напомним, что история любви одной из самых красивых пар была похожа на сказку. Они учились в одной школе и влюбились друг в друга еще до совершеннолетия. Позже последовала и свадьба, и рождение детей. Мария и Павел стали многодетными родителями. Трое сыновей пары пока только радуют маму и папу. они хорошо учатся, увлекаются спортом и интересными хобби.

23 ноября 2023, 01:10
Мария Погребняк. Фото: © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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