От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 22 ноября

16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова
288

На протяжении всей своей карьеры Филипп Киркоров не перестает перевоплощаться и удивлять публику. Уже много лет поп-король экспериментирует со своим имиджем, с легкостью отказываясь от того, что ему наскучило. Сегодня сосчитать образы, которые сменил артист, практически невозможно. Поэтому "Дни.ру" вспоминают самые яркие и эффектные из них.

Роскошная черная шевелюра

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress

Именно эта из всех причесок певца запомнилась публике больше всего. Долгие годы артист с гордостью носил густую копну своего натурального цвета и, казалось, не планировал ей изменять. Волосами исполнителя восхищались, а укладку мечтали повторить. Однако в 2018 году Филипп Киркоров предстал перед поклонниками совсем другим.

Модное каре

Филипп Киркоров. Фото: youtube.com

Этот необычный образ поп-король примерил на себя во время съемок клипа на песню "Цвет настроения синий". Композиция стала хитом и покорила миллионы слушателей сразу после выпуска. Не меньше поклонников появилось и у нового имиджа певца. Многие считали, что удлиненное каре артисту очень подходит, но в реальную жизнь этот образ он забирать не стал.

Ретро

Филипп Киркоров. Фото: youtube.com

Во второй половине 2018-го стало понятно, что останавливаться в своих перевоплощениях Филипп Киркоров не намерен. Через несколько месяцев после выхода хита "Цвет настроения синий" артист выпустил совместную песню "Ибица" с Николаем Басковым. Для съемок клипа певцам подобрали ретро-прически, которые они, разумеется, примерили лишь на время.

Афрокосы

Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

В 2020 году Филипп Киркоров предстал перед публикой в новом образе не только на экранах, но и в реальной жизни. Поп-король кардинально сменил имидж и променял свою объемную шевелюру на афрокосы. Впрочем, эта необычная прическа тоже не прижилась на голове артиста на долгое время.

Седые кудри

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Казалось, после всех экспериментов с волосами удивить публику еще больше певцу уже не удастся. Однако через некоторое время он появился перед поклонниками со своей натуральной сединой. А затем у артиста и вовсе отросли шикарные белые кудри. Своего естественного цвета волос Филипп Киркоров продолжает придерживаться и сейчас, но теперь уже с другой, более короткой прической.

22 ноября 2023, 15:47
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

По теме

Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе

"Мне нельзя": Филипп Киркоров объявил о собственной уязвимости
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева

Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева
22 ноября Ирина Отиева отмечает 65-летие. Но много ли найдется тех, кто захочет поздравить знаменитость в такой важный день? Когда-то исполнительница хита "Последняя поэма" считалась одной из самых ярких звезд российской эстрады.

Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN

Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN
Сегодня, 22 ноября, певец SHAMAN отмечает день рождения. Ему исполняется 32 года. Многие в этом возрасте только начинают свой творческий путь и достигают первых высот в карьере.

Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака

Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака
Красивые и ухоженные руки должны быть у каждой женщины. Как выяснилось, маникюр с использованием гель-лака может быть крайне опасным для здоровья. Дерматологи бьют тревогу – в зимний период увеличивается количество обращений от женщин.

"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание

"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание
Участник дуэта "Чай вдвоем" рассказал об одном из самых сложных испытаний в своей жизни. Рассказываем, смог ли Денис Клявер преодолеть все препоны. 48-летний певец не скрывает, что за годы музыкальной карьеры у него случались разные ситуации.

Трагически погибла актриса Полина Меньших

Трагически погибла актриса Полина Меньших
Женщина любила жизнь, друзей и театр. Что случилось с актрисой? Сообщаем подробности гибели Полины Меньших Звезда театра-студии "Портал" погибла на сцене.

Выбор читателей

21/11ВтрТрижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 20/11ПндВ чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 21/11ВтрЕст на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 21/11Втр"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 21/11ВтрВнешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 21/11ВтрРезко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима