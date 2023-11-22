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Среда 22 ноября

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Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева

Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева
65

22 ноября Ирина Отиева отмечает 65-летие. Но много ли найдется тех, кто захочет поздравить знаменитость в такой важный день?

Когда-то исполнительница хита "Последняя поэма" считалась одной из самых ярких звезд российской эстрады. В 90-е имя артистки постоянно было на слуху, а она сама буквально не сходила со сцены. Однако теперь о ней практически не слышно. Уже много лет слушатели задаются вопросами, куда пропала певица и что с ней случилось, предполагая самое худшее. К сожалению, Ирина Отиева и в самом деле не может похвастаться завидной судьбой.

Всего три десятилетия назад артистка конкурировала с Ларисой Долиной за титул главной джазовой певицы. Но если вторая до сих пор успешна и знаменита, то первая таким же успехом похвастаться не может. Звезда давно перестала выступать и оказалась забыта слушателями. Последние несколько лет Ирину Отиеву обсуждают только в связи с ее жизнью вне сцены, которая, как оказалось, сложилась не лучшим образом.

Во второй половине 90-х исполнительница выпустила свой последний альбом и прекратила карьеру. Поэтому уже с начала нулевых о ней было мало что известно. Какое-то время знаменитость преподала в "Гнесинке", а затем оставила эту деятельность и начала жить на небольшую пенсию. Следующие годы певица почти нигде не появлялась и не давала о себе знать. Однако несколько лет назад вокруг нее разгорелся громкий скандал на телевидении.

В 2020 году на экраны вышел выпуск шоу Андрея Малахова, посвященный вокалистке. В студии передачи заявили, что некогда популярная певица пристрастилась к спиртному, поэтому ее близкие начали бить тревогу. Саму же звезду слухи об алкоголизме привели в ужас. Она обвинила телевизионщиков в обмане, заверив, что у нее все хорошо. Ранее "Дни.ру" писали о том, как живет Ирина Отиева после алкогольного скандала.

Как бы там ни было, счастливой судьбу знаменитости назвать нельзя. Раньше артистка могла похвастаться блестящей карьерой и большим количеством поклонников, а теперь о ней практически не вспоминают ни слушатели, ни коллеги. Кроме того, певица не смогла построить личную жизнь. К своим 65 годам она так и не вышла замуж, поэтому живет в одиночестве.

Впрочем, по-настоящему любимые и близкие люди у артистки все же остались. У исполнительницы есть взрослая дочь Злата, которая пошла по ее стопам и создала собственную семью. Но от кого Ирина Отиева родила наследницу, остается загадкой.

22 ноября 2023, 14:04
Ирина Отиева. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''

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