Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака

Красивые и ухоженные руки должны быть у каждой женщины. Как выяснилось, маникюр с использованием гель-лака может быть крайне опасным для здоровья.

Дерматологи бьют тревогу – в зимний период увеличивается количество обращений от женщин. Дамы жалуются на поражение ногтевых пластин грибком, высыпания на руках и кровоизлияние. Как избежать наступления негативных последствий? Ответ публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В зимний период лучше свести до минимума использование гель-лака. Оказывается, именно он провоцирует развитие ряда серьезных недугов. Покрытие негативно влияет на ногтевую пластину. Из-за плотного покрытия не всегда видно, что произошло кровоизлияние или начал распространяться грибок.

"Я считаю, что это беда. Гель-лак, как и наращивание волос, такая разовая процедура...Для ежедневного применения я категорически против", — цитирует врача-дерматолога Юлию Галлямову Пятый канал.

Все же лучше давать ногтям "отдыхать". После снятия покрытия рекомендуется использовать специальное масло или лосьоны для укрепления и восстановления пластины, пишет RT.