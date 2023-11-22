Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 22 ноября

08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни 16:04Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы 13:07Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени 17:53Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером 16:03Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание

"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание
409

Участник дуэта "Чай вдвоем" рассказал об одном из самых сложных испытаний в своей жизни. Рассказываем, смог ли Денис Клявер преодолеть все препоны.

48-летний певец не скрывает, что за годы музыкальной карьеры у него случались разные ситуации. При этом длительная звездная болезнь обошла артиста стороной. Об этом Денис Клявер рассказал в беседе с представителем Пятого канала. Популярность настигла молодых участников дуэта "Чай вдвоем" стремительно. Волна зрительской любви накрыла певцов с головой в середине 90-х после их первого масштабного выступления на музыкальном конкурсе "Ялта – Москва. Транзит".

"Мы за короткое время стали очень популярными. Конечно, я потерялся. Позавчера я был еще никто. Стою и говорю, что все, куда дальше-то, все у твоих ног, вся страна тебя любит", — решился на признание Денис Клявер.

Музыкант подчеркнул, что вовремя одумался и избавился от звездной болезни. После успеха к участникам дуэта пришло забвение. Именно после этого пришло осознание – успеха можно добиться только ежедневно работая, кропотливо выполняя поставленные задачи. Напомним, что дуэт "Чай вдвоем" радует российских зрителей с 1994 года. В 2012 певцы объявляли о завершении совместной работы и начале построения сольной карьеры. К слову, это удалось сделать и Денису Кляверу, и Стасу Костюшкину. В 2022 году музыканты приняли решение воссоздать коллектив, оставив прежнее название.

Не так давно певица Ева Польна призналась, что Денис – отец ее дочери Эвелин. Девочка рождена вне брака с музыкантом, но он ее признал и помогает с воспитанием. всего Денис Клявер был официально женат три раза. От этих отношений родилось двое сыновей. Артист гордится ими и рассказывает о заслугах ребят на своей странице в социальных сетях.


22 ноября 2023, 06:00
Денис Клявер. Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Ева Польна рассказала, как правильно любить "по-французски": А как без языка?

Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом

Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака

Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака
Красивые и ухоженные руки должны быть у каждой женщины. Как выяснилось, маникюр с использованием гель-лака может быть крайне опасным для здоровья. Дерматологи бьют тревогу – в зимний период увеличивается количество обращений от женщин.

Трагически погибла актриса Полина Меньших

Трагически погибла актриса Полина Меньших
Женщина любила жизнь, друзей и театр. Что случилось с актрисой? Сообщаем подробности гибели Полины Меньших Звезда театра-студии "Портал" погибла на сцене.

Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам

Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам
Телеведущая не пропускает крупных светских мероприятий. На очередном из них Ксения Бородина назвала основное отличие россиян от граждан других стран. Экс-ведущая всероссийской телестройки посетила накануне премьеру сериала Константина Богомолова "Кеша должен умереть".

Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем

Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем
Алика Смехова появилась на публике в интересной компании. На красной дорожке ее сопровождал обаятельный и накаченный мужчина. Чуть больше чем полгода назад известная на всю страну актриса отметила 55-й день рождения.

Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына

Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына
Яна Рудковская похвасталась успехами наследника, защищая его перед сплетниками. Семья известной бизнес-леди уже много лет считается образцом для подражания.

Выбор читателей

20/11ПндВолосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 20/11ПндОбнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 20/11ПндПрячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 20/11ПндРазгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 20/11ПндКак 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 21/11ВтрТрижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем