Трагически погибла актриса Полина Меньших

Женщина любила жизнь, друзей и театр. Что случилось с актрисой? Сообщаем подробности гибели Полины Меньших

Звезда театра-студии "Портал" погибла на сцене. Женщина находилась на гастролях на Донбассе. Во время выступления, как сообщает канал 360, произошел обстрел здания. Количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается. 40-летней актрисы не стало еще 19 ноября, но информацию о гибели Полины Меньших опубликовали только через два дня.

Коллеги артистки решили почтить ее память концертом под названием "Последнее испытание". Он состоится 9 декабря на сцене театра, в котором служила Полина Меньших. Об этом пишет RT. Близкие и друзья шокированы произошедшим, некоторые все еще не верят, что женщины больше нет.

"Царьград" напоминает, что Полина Меньших руководила театрами "Нежень", "Леге артис". Женщина была хореографом, режиссером-постановщиком. Она любила жизнь, страну и творчество. Именно поэтому не раздумывала, когда ее пригласили на волонтерскую работу. Актриса согласилась, вероятно, долго не раздумывая. О месте и времени церемонии прощания с погибшей Полиной Меньших близкие сообщат дополнительно.