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Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам

Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам
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Телеведущая не пропускает крупных светских мероприятий. На очередном из них Ксения Бородина назвала основное отличие россиян от граждан других стран.

Экс-ведущая всероссийской телестройки посетила накануне премьеру сериала Константина Богомолова "Кеша должен умереть". Ксения Бородина пришла на светское мероприятие в компании друга и стилиста Алеко. Об этом пишет женский журнал Cleo.ru.

40-летняя женщина выглядела потрясающе. Это отметили и коллеги, и представители прессы, которые пришли на светское мероприятие. Ксения Бородина с удовольствием отвечала на многочисленные вопросы о стиле. Не обошла она и тему общественной критики. Ведущая "прошлась" по россиянам. По ее мнению, жители нашей страны сначала высказывают непринятие, а через определенный период проявляют смирение. Иностранцы ведут себя иначе – там люди открытые, не осуждающие экспериментов с образом и внешним видом.

Светская львица призналась, что часто спорит со своим стилистом. Ксения Бородина не всегда готова менять свои консервативные взгляды на подбор образа. Эксперименты даются ей с большим трудом. Может быть, в этом кроется секрет безупречного внешнего вида телеведущей.

Напомним, Ксения Бородина в свои 40 лет сумела выстроить карьеру на ТВ и в социальных сетях. Популярность женщина получила после начала работы на проекте "Дом 2". Соведущая Ксении Собчак сначала, очевидно, была в тени славы блондинки. Позже ситуация кардинально поменялась и Бородуля – как ласково ее называли участники, стала звездой проекта. За плечами у светской львицы два брака, несколько бурных романов и две дочери. Детям женщина старается посвящать каждую свободную минуту жизни.


22 ноября 2023, 03:16
Ксения Бородина. Фото: © Roman Denisov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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