Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем

Алика Смехова появилась на публике в интересной компании. На красной дорожке ее сопровождал обаятельный и накаченный мужчина.

Чуть больше чем полгода назад известная на всю страну актриса отметила 55-й день рождения. Многие люди в этом возрасте начинают заметно сдавать, увядать и терять свою красоту. Однако кинозвезда в их число не входит. Алика Смехова по-прежнему молода телом и душой, что доказывает ее последний выход в свет.

Накануне в Москве состоялась премьера сериала онлайн-кинотеатра KION "Кеша должен умереть". На красной дорожке мероприятия показались многие знаменитости. Не смогла пропустить такое важное событие в мире российского кино и Алика Смехова. Более того, на премьерный показ она пришла не одна.

Как известно, личная жизнь артистки всегда была полна событий и перипетий. Звезда трижды связывала себя семейными узами, но все ее браки закончились разводом. Актриса не скрывала, что после всего пережитого вынуждена воспитывать сыновей одна, и неизменно появлялась на публике без крепкого мужского плеча. Но вчерашняя премьера стала исключением. На этот раз Алика Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем.

Спутником кинозвезды оказался известный блогер и гипнолог-менталист Иса Багиров. Несмотря на то, что мужчина младше артистки на 15 лет, рядом с ним она смотрела очень гармонично. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь у актрисы есть секреты привлекательности, которыми она поделилась с женским журналом "Клео.ру".

Знаменитости вместе позировали на красной дороже, приобнимая друг друга, и выглядели счастливыми. Со стороны может показаться, что их связывают теплые чувства. Однако на нечто более, чем дружба, Алика Смехова не намекала.