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Вторник 21 ноября

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Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем

Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем
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Алика Смехова появилась на публике в интересной компании. На красной дорожке ее сопровождал обаятельный и накаченный мужчина.

Чуть больше чем полгода назад известная на всю страну актриса отметила 55-й день рождения. Многие люди в этом возрасте начинают заметно сдавать, увядать и терять свою красоту. Однако кинозвезда в их число не входит. Алика Смехова по-прежнему молода телом и душой, что доказывает ее последний выход в свет.

Накануне в Москве состоялась премьера сериала онлайн-кинотеатра KION "Кеша должен умереть". На красной дорожке мероприятия показались многие знаменитости. Не смогла пропустить такое важное событие в мире российского кино и Алика Смехова. Более того, на премьерный показ она пришла не одна.

Алика Смехова. Фото: Дни.ру

Как известно, личная жизнь артистки всегда была полна событий и перипетий. Звезда трижды связывала себя семейными узами, но все ее браки закончились разводом. Актриса не скрывала, что после всего пережитого вынуждена воспитывать сыновей одна, и неизменно появлялась на публике без крепкого мужского плеча. Но вчерашняя премьера стала исключением. На этот раз Алика Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем.

Алика Смехова и Иса Багиров. Фото: Дни.ру

Спутником кинозвезды оказался известный блогер и гипнолог-менталист Иса Багиров. Несмотря на то, что мужчина младше артистки на 15 лет, рядом с ним она смотрела очень гармонично. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь у актрисы есть секреты привлекательности, которыми она поделилась с женским журналом "Клео.ру".

Знаменитости вместе позировали на красной дороже, приобнимая друг друга, и выглядели счастливыми. Со стороны может показаться, что их связывают теплые чувства. Однако на нечто более, чем дружба, Алика Смехова не намекала.

21 ноября 2023, 17:01
Алика Смехова. Фото: Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Алика Смехова показала детей

Алика Смехова - член жюри.
Александр Олешко и VIP-гости премии.
Наталья Петлякова, Алика Смехова, Любовь Булах.
Звезда шоу "Голос" Анастасия Спиридонова.
Анастасия Спиридонова и группа Viva.
Наталья Петлякова, Митя Фомин, Любовь Булах.
Ведущий премии Александр Олешко.
Пресс-секратарь Юлии Началовой Анна Исаева с сыном Филиппом.

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