Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе

Для выхода в свет Татьяна Лютаева выбрала довольно неожиданный наряд.

С момента выхода картины "Гардемарины, вперед!", благодаря которой актриса прославилась и полюбилась зрителям, прошло уже больше трех десятков лет. Несмотря на это, звезда по-прежнему активно снимается и выглядит ничуть не хуже, чем в молодости. Но накануне Татьяна Лютаева особенно удивила публику свои внешним видом.

20 ноября в одном из столичных кинотеатров прогремела премьера сериала Константина Богомолова "Кеша должен умереть". Поддержать режиссера и насладиться его творением пожаловали все сливки отечественного шоу-бизнеса. В числе гостей оказалась и звезда "Гардемаринов".

Татьяна Лютаева предстала на мероприятии в новом образе, не похожем на ее привычный сдержанный стиль. Для выхода в свет артистка облачилась в пиджак свободного кроя, обтягивающие брюки и модные ботинки на высокой платформе. Несмотря на свой возраст, в молодежном наряде знаменитость выглядела очень гармонично.

Рассматривая снимки с красной дорожки, опубликованные Экспресс-газетой, можно заметить, что Татьяна Лютаева заметно похорошела и помолодела. Возможно, так на внешность актрисы повлияла смена образа на более расслабленный. Или же артистку украшают прекрасные события, происходящие в ее жизни. Как известно, в 2021 году она стала бабушкой в третий раз. А недавно "Дни.ру" писали о том, что вскрылись данные о рождении тайной внучки Татьяны Лютаевой.