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Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима

Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима
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Анастасия Волочкова опубликовала новый пост, в котором поделилась с подписчиками личным.

Знаменитая балерина входит в число тех звезд, к которым трудно относиться равнодушно. Блондинка регулярно попадает в скандалы и становится героиней громких заголовков из-за своих выходок. Поведение танцовщицы постоянно осуждают, но еще чаще критике подвергается ее внешность. Несмотря на это, Анастасия Волочкова не стесняется показывать себя такой, какая она есть.

Накануне балерина опубликовала в социальных сетях новый снимок. На кадре звезда предстала у камина. Она позировала в купальнике, демонстрируя свою изменившуюся фигуру. В записи к фото блондинка объяснила, что стало причиной ее внезапной потери веса.

Резко исхудавшая Анастасия Волочкова обратилась к народу с заявлением. Танцовщица объявила, что в последнее время активно трудится и почти ничего не ест. На такие жертвы она пошла ради осуществления своей мечты – грандиозного шоу, премьера которого состоится совсем скоро.

Фото: соцсети/@volochkova_art

"С невероятной физической нагрузкой в подготовке к премьере нового шоу "Одержимость" и практически отсутствием еды я еще похудела. Но силы вроде есть. Потому что я одержима творчеством", – написала Анастасия Волочкова.

Впрочем, подобные трудности знаменитость ничуть не пугают. Блондинка заявила, что получает удовольствие от каждого прогона. Однако далеко не все подписчики разделили ее радость. Поклонники уже не раз пытались образумить балерину, призывая ее наладить свое питание и образ жизни. Десятки подобных комментариев Анастасия Волочкова получила и в этот раз.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова сорвалась на мат из-за любовника.

21 ноября 2023, 10:34
Анастасия Волочкова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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