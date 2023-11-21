Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами

Ксения Качалина была востребованной актрисой. В какой-то момент ее жизнь свернула не туда.

Актриса осталась совершенно одна. Бывший муж, который ранее помогал ей, находится в тюрьме. Единственная дочь, вспоминая об издевательствах в детстве, обходит мать стороной. Сейчас Ксения Качалина живет в центре Москвы. Свою некогда элитную квартиру она довела до плачевного состояния: ремонта нет, электричество отключено за долги, мебель в антисанитарном состоянии. Об этом рассказывает Пятый канал.

52-летняя женщина не исключает, что в ближайшее время продаст часть своей недвижимости. Звезда культового сериала "Марш Турецкого" не замечает происходящего вокруг нее. Она не считает себя человеком с серьезной зависимостью. Единственный доход в пять тысяч рублей – пособие от Союза кинематографистов, актриса тратит на алкоголь и табак. Еду и одежду она находит в мусорных баках, расположенных недалеко от дома. Более того, Качалина не только ест на помойке, но и жила с лицами без определенного места жительства.

"Она пускала. Знаете кого? Бомжей. А у нас ответственный за дом от ЖЭКа говорил, что он их гонял", — отметила женщина, живущая в квартире рядом.

Соседи не раз обращались к Ксении Качалиной с просьбами взяться за ум. Жить рядом с асоциальным человеком опасно, что очевидно. Пока некогда популярная актриса призывы начать новую жизнь отвергает. Сможет ли Михаил Ефремов после возвращения из-за решетки наставить бывшую жену на правильный путь – большой вопрос. Не так давно стало известно об очередной неприятной истории в семье актера. Наследники не поделили квартиру его дяди. Подробности всей ситуации сообщал Канал 360.







