"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой

В браке с певицей Дмитрий Исхаков стал отцом. Сейчас он общается с девочкой, хотя родительские обязанности сделали из мужчины другого человека.

Полина Гагарина во второй раз вышла замуж в 2014 году. Женщина была счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Через три года после бракосочетания пара стала родителями. Сейчас малышка Мия уже дошкольница. Об этом пишет издание "Страсти". К сожалению, общий ребенок не сделал семью крепче. В 2020 исполнительница хита "Спектакль окончен" развелась с супругом.

Певица в год развода со вторым супругом заняла второе место в рейтинге самых богатых блогеров в популярной социальной сети. Более того, разрыв повлиял на работоспособность женщины. Она стала чаще появляться на публике, принимать участие в съемках и проектах. Экс-супруг не торопился комментировать неудачные отношения с артисткой. Молчание он нарушил не так давно. Впервые Дмитрий Исхаков решился поговорить.

"Я никогда не стремился к браку, и такой идеи фикс у меня не было. Я ценил свою свободу и находился в полной гармонии сам с собой", – пояснил фотограф.

По словам мужчины, все произошло случайно: и знакомство, и последующие встречи, и свидания. Гагарина и он вращались в совершенно разных сферах. Он не интересовался современной музыкой, погружаясь с головой в работу. После разрыва фотограф сделал вывод, что никогда нельзя растворяться в партнере. При этом экс-супруг певицы не снимает с себя ответственности за произошедший разрыв.

После развода Дмитрий Исхаков продолжает поддерживать отношения с бывшей тещей и дочерью. Информацию о новых отношениях фотограф не раскрывает. Утверждает, что сердце свободно. Его избранница должна быть образована, заинтересована своей профессией и не обделена чувством юмора.