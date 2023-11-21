Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах

Исполнительница роли Красной Шапочки не стала молчать, когда речь зашла о проблемах подрастающего поколения. Рассказываем с чем столкнулась сама Яна Поплавская и ее дети

56-летняя актриса не смогла сдержать эмоций, когда в общественном пространстве была поднята тема буллинга. Женщина высказалась о детских проблемах и раскрыла секрет своей семьи. Об этом пишет женский журнал Kleo.ru. Отметим, что Яна Поплавская часто высказывается об острых социальных темах и на своей странице в социальных сетях, и в беседах с журналистами.

Исполнительница роли "Красной шапочки" не исключает, что обсуждение действий взрослых людей допустимо. Это и знаменитые шпагаты Анастасии Волочковой, и вокальные данные Ольги Бузовой, и необычные высказывания Виктории Бони. Детей же трогать не стоит. Яна Поплавская считает, что это низко и отвратительно.

"Мой младший сын в детстве был очень полным. Очень переживал, его дразнили в школе", – раскрыла семейную тайну артистка.

В комментариях под высказыванием женщину поддержали пользователи сети. Очевидно, что детская обида может крайне негативно отразиться на всей жизни человека.

Яна Поплавская в детстве пережила невероятную популярность. Дочь творческих родителей в 1977 году сыграла роль Красной шапочки в одноименной сказке. Это был успех! Ее узнавали на улице, просили автографы и хотели прикоснуться. Юной артистке потребовалось много сил и железная воля, чтобы не зазнаться. Яна Поплавская позже продолжила актерскую карьеру. Ее фильмография насчитывает десятки ролей. В 2019 женщина попробовала себя в качестве писателя. Книгу под интригующим названием "Встань и иди. Иначе нельзя" все еще можно найти в магазинах и на торговых площадках.