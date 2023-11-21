Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Вторник 21 ноября

03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни 16:04Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы 13:07Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени 17:53Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером 16:03Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок 14:25Пережившая аварию Дэнс проболталась о тайном романе: что известно о ее любовнике 13:27Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии: Плохая память 12:02Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина 10:28Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал 08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику 01:10ТОП-5 способов экономии перед Новым годом 00:35МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году 19:46Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь 18:02Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности 16:45Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание 15:18Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы 14:17Сына бросил с экс-женой, а дочь не принял: запутанная личная жизнь Малинина 13:31SKYWELL HT-i: такой же, только гибрид 12:58Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа 11:49Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 11:04Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 10:19Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах

Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах
142

Исполнительница роли Красной Шапочки не стала молчать, когда речь зашла о проблемах подрастающего поколения. Рассказываем с чем столкнулась сама Яна Поплавская и ее дети

56-летняя актриса не смогла сдержать эмоций, когда в общественном пространстве была поднята тема буллинга. Женщина высказалась о детских проблемах и раскрыла секрет своей семьи. Об этом пишет женский журнал Kleo.ru. Отметим, что Яна Поплавская часто высказывается об острых социальных темах и на своей странице в социальных сетях, и в беседах с журналистами.

Исполнительница роли "Красной шапочки" не исключает, что обсуждение действий взрослых людей допустимо. Это и знаменитые шпагаты Анастасии Волочковой, и вокальные данные Ольги Бузовой, и необычные высказывания Виктории Бони. Детей же трогать не стоит. Яна Поплавская считает, что это низко и отвратительно.

"Мой младший сын в детстве был очень полным. Очень переживал, его дразнили в школе", – раскрыла семейную тайну артистка.

В комментариях под высказыванием женщину поддержали пользователи сети. Очевидно, что детская обида может крайне негативно отразиться на всей жизни человека.

Яна Поплавская в детстве пережила невероятную популярность. Дочь творческих родителей в 1977 году сыграла роль Красной шапочки в одноименной сказке. Это был успех! Ее узнавали на улице, просили автографы и хотели прикоснуться. Юной артистке потребовалось много сил и железная воля, чтобы не зазнаться. Яна Поплавская позже продолжила актерскую карьеру. Ее фильмография насчитывает десятки ролей. В 2019 женщина попробовала себя в качестве писателя. Книгу под интригующим названием "Встань и иди. Иначе нельзя" все еще можно найти в магазинах и на торговых площадках.

21 ноября 2023, 02:26
Яна Поплавская. Фото: © Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яна Поплавская• Требует проверки

По теме

Поплавская о закинувшей ногу на военный памятник Волочковой: За что ее судить?

Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube

В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега

В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега
Среди талантов отечественного кинематографа уверенно выделяется Александр Митта. Его насыщенный творческий путь не перестает удивлять, а работы восхищают даже строгих критиков. Советский и российский режиссер приложил руку к созданию множества впечатляющих кинокартин, среди которых "Звонят, откройте дверь", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Гори, гори, моя звезда".

Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала

Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала
Лариса Гузеева без стеснения высказала свои мысли и чувства в студии популярного телешоу. Знаменитая телеведущая известна не только своими творческими успехами, но и бойким характером.

Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына

Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына
Андрей Малахов появился на публике вместе с наследником, которого предпочитает скрывать от любопытных глаз. Нередко случается, что знаменитым и успешным людям не удается обрести гармонию в личной жизни.

Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость

Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость
Ирина Понаровская рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Минувшей весной знаменитая артистка отметила юбилей.

Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика

Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика
Алла Пугачева появилась на публике без привычного аксессуара для волос. Было время, когда сделать снимок с Примадонной мечтали многие россияне.

Выбор читателей

20/11ПндОбнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 20/11ПндВолосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 20/11ПндПрячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 20/11Пнд"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 20/11ПндУшла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 20/11ПндКак 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость