В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега

Среди талантов отечественного кинематографа уверенно выделяется Александр Митта. Его насыщенный творческий путь не перестает удивлять, а работы восхищают даже строгих критиков.

Советский и российский режиссер приложил руку к созданию множества впечатляющих кинокартин, среди которых "Звонят, откройте дверь", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Гори, гори, моя звезда". Кроме того, в нескольких лентах он ярко проявил себя как актер. В 2004 году Александр Митта был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".

В настоящее время 90-летний деятель киноискусства находится в больнице. Его госпитализировали около недели назад. По данным СМИ, из-за состояния организма до выписки так и не дошло.

Пока друзья и поклонники желают творческому гению скорейшего выздоровления, о его личностной уникальности порассуждал коллега, режиссер анимации Виктор Лакисов. В беседе с Пятым каналом он озвучил, что Александр Митта "обладает богатейшим воображением и фантазией, все придумает у себя в голове и заранее".

По словам Лакисова, 90-летний кинодеятель — потрясающий наставник и теоретик, литературные труды которого несут важный образовательный посыл. Виктор не работал с ним над общим режиссерским проектом, однако межличностного общения хватило, чтобы понять, в чем феномен Александра Митты.

Напомним, подлинная фамилия народного артиста РФ — Рабинович. Свой псевдоним Александр Наумович не выдумал. Митта — фамилия древнееврейского происхождения, которую носил его родственник.