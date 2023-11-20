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Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына

Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына
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Андрей Малахов появился на публике вместе с наследником, которого предпочитает скрывать от любопытных глаз.

Нередко случается, что знаменитым и успешным людям не удается обрести гармонию в личной жизни. К счастью, ведущему программ "Малахов" и "Привет, Андрей" эта проблема не грозит. Помимо карьеры, он реализовался как муж и отец. Но эту непубличную часть своей жизни Андрей Малахов тщательно оберегает.

Со своей единственной женой, Натальей Шкулевой, шоумен состоит в браке уже больше 10 лет. Пара воспитывает сына Александра, который появился на свет в 2017 году. Казалось, из-за своей публичности ведущему не удастся долго скрывать ребенка от любопытных глаз. Однако супруги прячут наследника с самого рождения и до сих пор.

Андрей Малахов уже не раз появлялся с ребенком на публике, но снимки мальчика по-прежнему не попали в Сеть. Не случилось "слива" и во время последнего выхода шоумена с наследником. Накануне телеведущий в очередной раз вывел в свет тайного сына, но сделал это незаметно и без шумихи.

В своем телеграм-канале продюсер сообщил, что сходил вместе с 6-летним наследников в кукольный театр Образцова. Отец и сын посетили спектакль "Снеговик" и остались под приятным впечатлением от увиденного. Шоумен поделился с подписчиками фрагментом постановки, но изменять своим принципам и показывать ребенка не стал.

"Очень нежный и трогательный! Дети в зале в полном восторге", – поделился с подписчиками Андрей Малахов

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрей Малахов разоблачил подлую ложь о себе.

20 ноября 2023, 15:46
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "МАЛАХОВ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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