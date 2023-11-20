Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица

Вскрылись неожиданные подробности личной жизни артиста. Стало известно, почему Дима Билан до сих пор не женат и не имеет семьи.

Перед своими преданными поклонниками и слушателями певец неизменно предстает с улыбкой на лице. Вероятно, как и многие коллеги по цеху, исполнитель хита "Я твой номер один" придерживается мнения о том, что публика должна лицезреть артистов лишь в хорошем расположении духа. Но это не значит, что в реальной жизни Дима Билан всегда такой же счастливый и жизнерадостный, как и на сцене.

Впрочем, автор песен и не скрывает, что иногда ему приходится сталкиваться с тяжелыми периодами. Один из таких, к сожалению, настиг его совсем недавно. В своем блоге певец поделился, что потерял любимого кота Соломона. Уход четвероногого друга стал для звезды большим ударом. Накануне это подтвердила и его коллега по цеху Анна Калашникова.

Певица рассказала, что Дима Билан был сильно привязан к питомцу. Но артистка не сомневается, что через некоторое время он оправится и будет дальше помогать приютам в память о своем любимце. Многим кажется удивительным, что певец посвятил свою жизнь спасению животных, а не созданию семьи. В беседе с журналистами Калашникова объяснила, почему так сложилось.

Актриса обнародовала причину одиночества Димы Билана, вспомнив позиции других знаменитостей. Анна Калашникова объяснила, что некоторые звезды отдают предпочтение животным, осознавая, что те будут любить их вне зависимости от статуса и никогда не предадут. Среди людей же встретить такие искренние чувства намного сложнее.

"Вот поэтому и Дима постоянно перечисляет часть своих гонораров на спасение бездомных котиков и собак", – раскрыла тайну коллеги по цеху известная певица.

Впрочем, нет сомнений, что когда-нибудь артист обретет свое счастье. Ведь он не только прекрасный человек и настоящий красавец, но и завидный жених. Как известно, не так давно певец приобрел квартиру в столице с видом на Красную площадь. Ранее "Дни.ру" писали о том, как выглядит новое жилье Димы Билана.