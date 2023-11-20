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Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием

Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием
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Добрый волшебник не так давно отметил свой День рождения. Чего же хочет тот, кто привык исполнять желания других?

В чудеса перед Новым годом верят и дети. и взрослые. Втайне пишут письма зимнему волшебнику, излагая самые сокровенные мечты. 18 ноября российский Дед Мороз стал старше еще на год. Свой точный возраст сообщать он не захотел: то ли от стеснения, то ли от отсутствия точной информации. В честь своего праздника работающий пенсионер решился на откровения. Об этом пишет RT.

"Мечтаю, чтобы наступил мир на планете Земля. Хочу, чтобы все люди от мала до велика были счастливы", – сообщил седобородый волшебник.

Дед Мороз напомнил, что тоже любит получать подарки. Самым лучшим сюрпризом для него станет рисунок, песня, стихотворение или поделка, выполненная собственными руками. Живет самый главный новогодний кудесник в Вологодской области. его официальная резиденция расположена в Великом Устюге. На территории имеется зоопарк, лабиринты и лавки с чудесами.

Напомним, что в отечественной культуре Дедушка Мороз – персонаж, дарящий подарки в канун Нового года. У него длинная седая борода, красный нос и красивый кафтан. Старик часто появляется вместе со внучкой Снегурочкой. Образ использовался в советских и российских фильмах: "Морозко", "Зигзаг удачи", "Ирония судьбы. продолжение", "Дед Мороз. битва магов" и других.


20 ноября 2023, 06:42
Дед Мороз. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
RT на русском✓ Надежный источник

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