Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой

Актриса отправилась в лучший мир в возрасте 70 лет. Рассказываем, по каким работам ее помнят и любят.

Год за годом советских актеров и актрис становится все меньше. К большому сожалению, они уходят в иной мир. Накануне стало известно, что не стало Татьяны Дмитриевны Стрельцовой. Об этом пишет канал 360.

70-летняя артистка долгое время жила и работала на территории Кыргызской Республики. Женщина выходила на сцену Государственного национального русского театра драмы им.Ч.Айтматова. Татьяна Стрельцова была наставником для молодых артистов. она с большим удовольствием делилась своим огромным опытом, передавая уникальные знания новому поколению, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Зрители навсегда запомнят потрясающие роли Татьяны Стрельцовой в таких постановках, как "Звезды на утреннем небе", "Живи и помни", "Звезды в утреннем небе" и других, напоминает RT.

В спектакле "А зори здесь тихие" артистка так передала все чувства и эмоции героини Гали Четвертак, что зрители не могли сдержать слез. По сюжету, основные события происходят в далеком уже 1942 году на территории Карелии. Старшина, который возмущен поведением солдат в части любви к алкоголю и тягой к прекрасным девушкам, присылают необычных добровольцев. Целый отряд состоит из вчерашних школьниц. Женщинам приходится вступать в неравный бой с жестокими врагами, которые не ведают ни любви, не жалости. Кто из них смог встретить Великую Победу, об этом узнают зрители спектакля или же одноименного фильма.

О месте и времени церемонии прощания с Татьяной Стрельцовой пока не сообщается. Соболезнования родным и близким ушедшей актрисы выразил глава Киргизии Садыр Жапаров.