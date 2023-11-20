"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни

Музыкант долгое время борется с последствиями тяжелейшего недуга. В последнее время его состояние оставляет желать лучшего. Николай Носков и его команда все чаще отменяют выступления.

Певцу внезапно стало плохо прямо во время исполнения песни на концерте в Сочи. 67-летний мужчина сказал, что почувствовал сильную боль. Николай Носков ушел и больше не вернулся к зрителям. Люди, пришедшие на выступление, сами допели куплеты любимой песни "Снег". Об этом пишет "Радио 1". Позже команда артиста опубликовала пост. В нем пояснялось, что певец выступил, как мог.

"На все воля Господня!", – цитирует сообщение "Царьград".

Информации о следующих концертах пока нет, равно как и данных о причинах резкого ухудшения здоровья певца. 5 канал напоминает, что в 2017 году Николай Носков перенес инсульт. Через год произошел повторный приступ. С этого времени мужчина борется за возможность вернуться к обычной жизни.

Еще через год народный артист возвращается на экраны с песней "Снег". После этого начинается новый виток в его карьере. Музыканта поддерживает не друг и продюсер Виктор Дробыш, жена Марина и дочь Екатерина. Близкие отрицают обвинения в эксплуатации нездорового певца. Раз за разом и Николай Носков, и его окружение поясняют: артист по собственному желанию и без какого-либо принуждения пытается вернуться в профессию. 67-летнему исполнителю стало хуже в последние несколько месяцев. Такой вывод можно сделать из-за информации об отмене концертов, например, в Оренбурге и Челябинске.

Напомним, что всю свою жизнь Николай Носков посвятил музыке. Он отлично владеет гитарой, клавишными инструментами и даже трубой. Выступать на сцене начал еще со школьной скамьи. Юноша активно участвовал в художественной самодеятельности и точно знал, что посвятит творчеству всю свою жизнь.