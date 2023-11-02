Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России

Больше года назад Алла Пугачева вместе с мужем-комиком и детьми покинула Россию.

Правда, по понятным для многих причинам, и в Израиле 74-летняя Примадонна засиживаться не стала. Буквально несколько часов назад стало известно, что советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева вернулась на родину. Об этом сообщается на сайте интернет-портала URA.RU.

В источнике также отмечается, что в Россию артистка вернулась в гордом одиночестве. Быть может, это связано с тем, что у ее красноречивого молодого супруга Максима Галкина (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) так много концертов, что на родине ему делать явно нечего.

В источнике также указано, что Примадонна въехала в страну "сегодня вечером через погранпереход в Псковской области". Причины ее внезапного визита россиянам пока не раскрываются, но в Сети судачат, что Алла Пугачева оставила мужа ради России, так как скучает по прежней жизни.

Стоит отметить, что в мае этого года Примадонна уже возвращалась на родину. Правда, повод был тогда весьма печальный. В возрасте 59 лет из жизни ушел советский и российский художник-модельер и кутюрье Валентин Юдашкин. А чуть позже, уже в августе, Алла Пугачева вновь прилетала в столицу, чтобы отвести своих детей – двойняшек Лизу и Гарри, в школу.