Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Четверг 2 ноября

22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух 21:22Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости 21:08Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной 21:00Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей 20:14Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 19:45Все оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 19:28Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 19:12Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой 17:25Популярная звезда шансона оскандалилась на всю Россию: подробности 16:56С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 16:19Поясняет за стиль: Собчак отреагировала на злобные комментарии 16:0559-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо 14:37Как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери 14:33Скончалась племянница писателя Бунина 13:01Синоптик пообещал москвичам теплое начало ноября без снега
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России

Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России
190

Больше года назад Алла Пугачева вместе с мужем-комиком и детьми покинула Россию.

Правда, по понятным для многих причинам, и в Израиле 74-летняя Примадонна засиживаться не стала. Буквально несколько часов назад стало известно, что советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева вернулась на родину. Об этом сообщается на сайте интернет-портала URA.RU.

В источнике также отмечается, что в Россию артистка вернулась в гордом одиночестве. Быть может, это связано с тем, что у ее красноречивого молодого супруга Максима Галкина (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) так много концертов, что на родине ему делать явно нечего.

В источнике также указано, что Примадонна въехала в страну "сегодня вечером через погранпереход в Псковской области". Причины ее внезапного визита россиянам пока не раскрываются, но в Сети судачат, что Алла Пугачева оставила мужа ради России, так как скучает по прежней жизни.

Стоит отметить, что в мае этого года Примадонна уже возвращалась на родину. Правда, повод был тогда весьма печальный. В возрасте 59 лет из жизни ушел советский и российский художник-модельер и кутюрье Валентин Юдашкин. А чуть позже, уже в августе, Алла Пугачева вновь прилетала в столицу, чтобы отвести своих детей – двойняшек Лизу и Гарри, в школу.

2 ноября 2023, 22:08
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Baza• Требует проверки

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш

Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш
16-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова сообщила поклонникам не очень приятную новость. На странице в своих социальных сетях юная девушка рассказала фолловерам, что ее любимчик, змея по кличке Зюзя, покинул этот мир.

Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника

Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять россиян своими колкими высказываниями. На этот раз 47-летняя заслуженная артистка РФ решила пообщаться с представителями молодого поколения и в рамках шоу "Давай сделаем это на кухне" порассуждала на тему того, что мужчины сейчас все чаще стали жить за счет своих возлюбленных.

Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене

Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене
Артист Федор Добронравов давно зарекомендовал себя как талантливый актер. 62-летний советский и российский актер театра и кино также может похвастаться большой и дружной семьей.

Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России

Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России
Летом прошлого года внезапно для многих не стало легендарного исполнителя и бессменного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Врачи усердно боролись за жизнь артиста, однако судьба распорядилась совсем иначе.

Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход

Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход
Врачи боролись почти три недели, но теперь уже ничего не поделаешь. Филипп Киркоров не доглядел за пожилым отцом. В октябре 2023 года советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации обратился к медицинским специалистам, а они выявили целый комплекс проблем в его организме.

Выбор читателей

01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 01/11СрдЛюбимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной