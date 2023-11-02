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Четверг 2 ноября

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Из первых уст: вот каким стал увядающий Ширвиндт

Из первых уст: вот каким стал увядающий Ширвиндт
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Два года назад Александр Ширвиндт возглавил пост президента театра Сатиры, который занимает и прежде, однако его физическую немощь заметно невооруженным глазом.

С тех пор как народный артист РСФСР перестал сниматься в фильмах и радовать поклонников талантом киноактера, много воды утекло. Несколько лет назад он утратил мотивацию добиваться новых высот в профессии. Да и куда расти? Александр Ширвиндт давно завоевал всенародную любовь и получил множество наград, он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Однако время не ждет — в начале осени 2023 года президент театра Сатиры вышел на публику с тростью и говорил полушепотом. На 90-м году жизни маэстро сценического искусства остался таким же обаятельным и высокочтимым, да только возраст все равно дал о себе знать. Одним только видом Александр Ширвиндт вызвал шумные дискуссии в обществе.

Впрочем, за внешностью увядающего мужчины в летах скрывается человек с глубоким внутренним миром. В теле седовласого старца оказался истинный гений и мудрец, с которым безумно приятно иметь дело. Это дал понять знаменитый актер Федор Добронравов. Из первых уст он рассказал Пятому каналу, каким стал Александр Ширвиндт.

"Сейчас разговариваю почти каждый день с Александром Ширвиндтом. И вот тот жизненный опыт, который у него есть, он для меня неоспорим, просто реально это опыт. И те слова, которые он говорит, они настолько простые и мудрые", — искренне поделился Федор Добронравов.

Очевидно, 89-летний президент театра Сатиры является примером достойной личности и персоной особого порядка. Сколько бы ни минуло лет, практически для всей России Александр Ширвиндт остается кумиром и нравственным ориентиром.

2 ноября 2023, 22:51
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ширвиндт показал нежности с Селезневой

Александр Ширвиндт на сборе труппы много шутил.
Вера Васильева уделили несколько минут корреспонденту Dni.Ru Феликсу Грозданову.
Худрук театра был очень рад встрече с Натальей Селезеневой.
Селезнева, Ширвиндт, Васильева - костяк Сатиры.
"Вера - уникальная женщина. Ей 91 и она вся в работе. У нас в "Сатире" она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". И каждый раз она встречает меня словами: "Шурочка, а что дальше?", - рассказал Ширвиндт.
Актриса Светлана Малюкова получила почетную грамоту.
"Моя новая репертуарная книжка. Как приглашённого артиста. У меня такая с 1985 года. Первая книжка в театре "Миниатюр" (теперь театр "Эрмитаж") спектакль "Бранденбургские ворота". У меня она сохранилась. Моя первая роль. Потом репертуарные книжки "Сатирикона". Восемнадцать лет. И вот теперь новая... Скоро премьера", - рассказал Максим Аверин.

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