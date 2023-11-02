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Четверг 2 ноября

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Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника

Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника
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Эпатажная балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять россиян своими колкими высказываниями.

На этот раз 47-летняя заслуженная артистка РФ решила пообщаться с представителями молодого поколения и в рамках шоу "Давай сделаем это на кухне" порассуждала на тему того, что мужчины сейчас все чаще стали жить за счет своих возлюбленных. Анастасия Волочкова призналась, что и сама состояла в отношениях с таким человеком. В студии любительница шпагатов даже сорвалась на мат из-за любовника.

Балерина рассказала, что "повелась" на красивые ухаживания отца своей дочери, а тот, в свою очередь, занял у нее 3 500 000 долларов. Спустя год артистке так и не удалось вернуть деньги назад.

При этом Анастасия Волочкова с полной уверенностью заявляет, что полюбила этого мужчину вовсе не за деньги. По словам танцовщицы, он был очень внимателен и буквально задаривал ее цветами, милыми подарками и обходительными жестами.

"Я не жалею, пусть это останется на совести человека, который у меня украл. Он украл деньги у матери собственного ребенка", – откровенно призналась она.

При этом с чувством собственного достоинства у артистки, кажется, все более чем в полном порядке. В студии Анастасия Волочкова также заявила, что все ее бывшие возлюбленные после расставания остаются лишь "бывшими самой известной балерины всея Руси".

2 ноября 2023, 20:10
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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