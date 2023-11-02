Митя Фомин откровенно заявил: пора остановиться. Похоже, у бывшего солиста группы Hi-Fi есть свои аргументы на этот счет.

Митя Фомин на днях был замечен на светской тусовке в честь дня рождения "Русского радио". Певец в свойственной ему экстравагантной манере с черными очками на глазах ответил на вопросы о необычных явлениях в нашем социуме, о которых не принято говорить, но о них все знают. Певец не побоялся назвать вещи своими именами и признался честно: он не доверяет целителям и ясновидящим.

В интервью Пятому каналу Митя Фомин заверил, что находится под покровительством ангелов-хранителей, а к эзотерикам относится "совершенно отвратительно". По словам певца, нести деньги за подобного рода услуги немыслимо. "Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам не обращаться к подобным "специалистам", а лучше на сэкономленные деньги сходить к нему на концерт.

Также экс-участник Hi-Fi подметил, что лучше съездить помолиться в монастырь, сходить к батюшке на исповедь или обратиться к психологу. "Специалист даст не только надежду, но и способ преодолеть какой-то кризис", – заявил исполнитель.

На вопрос о том, опасается ли звезда приворота со стороны влюбленных поклонниц, Митя Фомин заверил, что бояться ему нечего. "У меня очень много ангелов-хранителей, они не дадут! Меня, слава Богу, берегут!" – заключил артист.