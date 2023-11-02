Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Четверг 2 ноября

14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух 21:22Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости 21:08Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной 21:00Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей 20:14Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 19:45Все оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 19:28Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 19:12Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой 17:25Популярная звезда шансона оскандалилась на всю Россию: подробности 16:56С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 16:19Поясняет за стиль: Собчак отреагировала на злобные комментарии 16:0559-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо 14:37Как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери 14:33Скончалась племянница писателя Бунина 13:01Синоптик пообещал москвичам теплое начало ноября без снега 12:51Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного 12:28Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость 11:28SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды 11:08Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой 10:00"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики" 09:33Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян 09:20"Мне этого хватило": ведущий Макаров раскрыл изнанку популярного шоу "Маска"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия

Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия
3173

На концерте популярного певца произошло страшное событие. Валерий Меладзе вынужденно остановил свое выступление в Дубае из-за драки.

С детства будущий певец проявлял талант к музыке и в 14 лет начал заниматься вокалом в музыкальной школе. После окончания школы он поступил в музыкальное училище, где изучал классическую гитару и фортепиано. Первый альбом артиста "Сэра" был выпущен в 1994 году и сразу же получил широкое признание публики. Песни Валерия Меладзе стали хитами и до сих пор остаются любимыми для многих слушателей.

Валерий Меладзе – обладатель множества наград и премий, включая "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", "Русский Шансон" и другие. Как известно, зимой этого года певца заподозрили в измене родной стране. Однако сам исполнитель на своих концертах за рубежом признается, что остается верен России.

Даже за границей его выступления пользуются огромной популярностью и собирают тысячи зрителей. На днях стало известно, что Валерию Меладзе пришлось остановить концерт в Дубае из-за драки. Как сообщает Царьград, во время того, как артист исполнял один из хитов, мужчины, которые пришли насладиться вокалом звезды, начали словесную перепалку, которая дальше переросла в драку.

Валерий Меладзе не смог продолжить свой концерт из-за перформанса мужчин, поэтому он был вынужден остановить мероприятие на время. Вскоре охрана вывела из зала двух гостей концерта. Лишь только после этого Валерий Меладзе продолжил свое выступление в Дубае.

Ранее "Дни.ру" писали, что общественники заподозрили Валерия Меладзе в госизмене.

2 ноября 2023, 14:48
Валерий Меладзе. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Валерий Меладзе озвучил реальную причину развода брата: Разногласий хватает

Валерий Меладзе обратился к брату в день рождения

"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам

"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам
Митя Фомин откровенно заявил: пора остановиться. Похоже, у бывшего солиста группы Hi-Fi есть свои аргументы на этот счет. Митя Фомин на днях был замечен на светской тусовке в честь дня рождения "Русского радио".

Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу?

Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу?
Не за горами новогодние праздники. Многие люди и компании задаются вопросом, кто из российских звезд является наиболее предпочтительным для корпоративов? Одним из самых популярных исполнителей для новогодних корпоративов стал рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал.

На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю

На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю
Александр Петров засветился в новом амплуа. В таком "виде" он еще не показывался. Загорающий ныне на Мальдивах вместе со своей молодой женой актер Александр Петров передает с райских островов неясные сообщения.

Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей

Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей
Константин Хабенский от души благодарен тем, кто долгое время не дает ему сорваться. Константин Хабенский удивляет своей работоспособностью.

Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга

Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга
Популярная певица переживает непростой период. Натали наконец вышла на связь после новости о том, что ее муж ушел из жизни. Карьера певицы началась с участия в различных музыкальных проектах, но настоящую популярность ей принесла песня "О Боже, какой мужчина!", которую звезда выпустила в 2014 году.

Выбор читателей

31/10ВтрДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления 01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 31/10Втр"Являюсь его поклонником": Харатьян назвал любимого артиста 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных