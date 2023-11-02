Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем

Мария Куликова поделилась новостью: оказывается, она счастлива в браке. Однако мужа не показывает.

Российская актриса театра и кино Мария Куликова после развода, по ее словам, и не думала о замужестве. В 2015 году она развелась с Денисом Матросовым и решила сосредоточиться на карьере и воспитании сына Ивана. При этом, как заявляет актриса, она старалась привить сыну мысль, что с экс-супругом осталась в дружеским отношениях.

Хотя, по словам звезды российского кино, сейчас у нее иногда проскакивает ревность к отношениям сына и отца. Ведь Мария столько времени и сил уделяла Ивану, а Денис теперь "лучший папа на свете". Хотя, вероятнее всего, актриса говорит об этом с радостью в душе. Ведь очевидно, что для нее здоровые взаимоотношения ребенка с отцом очень важны.

После развода Мария Куликова не стремилась устроить личную жизнь и, кажется, все произошло случайно. Актриса призналась, что вот уже девять лет счастлива в отношениях и поделилась новостью, что давно замужем. Звезда сериала «Две судьбы» раскрыла тайну не на все сто: избранника она по-прежнему скрывает от общественности и официально не представила. В Сети по этому поводу ходит много домыслов и слухов, но до сих пор все эти сведения остаются на уровне предположений.

По информации некоторых источников сообщается, что вторым мужем Марии Куликовой стал актер Виталий Кудрявцев. Мужчина ранее был женат на актрисе Серафиме Низовской, снявшейся в сериалах "Кухня", "Молодежка", "Мамочки" на канале СТС.