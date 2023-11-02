Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей

Константин Хабенский от души благодарен тем, кто долгое время не дает ему сорваться.

Константин Хабенский удивляет своей работоспособностью. Он уже успел попробовать себя и в качестве режиссера, и как сценарист. Большинство современников все же наслаждаются игрой актера на сцене театра. Сейчас из-за высокой административной нагрузки радовать зрителей получается не так часто как хотелось бы.

Напомним, что Константин Юрьевич с октября 2021 года является руководителем и худруком Московского Художественного театра им. Чехова. На сцене этого учреждения культуры он играет с 2002 года.

Актер считает, что сцена МХТ впитала в себя благоприятную атмосферу предыдущего поколения. Это и Олег Ефремов, и Евгений Миронов, и Олег Табаков. Десятки известнейших талантов считали честью выйти на подмостки этого театра.

Накануне 125-летнего юбилея театра Вадим Верник расспросил Константина Хабенского о прошлом и будущем, о жизни и творчестве. Оказалось, что нынешний худрук чувствует поддержку тех, кто когда-то выходил на сцену. В спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" герою Хабенского приходится держаться на очень тонкой жердочке. При этом он не боится сорваться и упасть. Оказавшийся на краю волею режиссера актер назвал своих спасителей.

"Держусь на честном слове. И, вероятно, меня поддерживают те великие люди, которые когда-то выходили на эту сцену, — так аккуратно за шиворот поддерживают", – уточнил он.

Константина Хабенского по праву можно назвать одним из самых популярных и востребованных актеров России. Его фильмография насчитывает десятки лент, в которых он сыграл главные роли.