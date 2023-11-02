Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля

Максим Галкин отменил ряд концертов, но возвращаться в Россию по-прежнему не собирается.

Иноагент Максим Галкин* остался без гонораров за отмененные выступления. Концерты на территории Израиля отменены, а юморист вместе с немолодой женой и детьми уехал подальше от выстрелов и взрывов. Сейчас на Земле Обетованной опасно из-за вооруженного конфликта с сектором Газа.

Нынешний муж Аллы Пугачевой записал видеообращение, в котором сообщил о закрытии всех концертных площадок в Израиле из-за военного положения. По мнению юмориста, в ближайшее время ждать улучшения ситуации не стоит. Ранее Галкин* обещал поддерживать новую родину и даже готовился сдавать кровь для раненых. Сейчас же стало известно о переезде знаменитой четы.





По предварительной информации, супруги с детьми поселились в своем жилище на Кипре. Некоторое время назад Пугачева рассказывала о покупке этой недвижимости. Примечательно, что после очередного побега Максим Галкин* закрыл комментарии на своей странице в социальных сетях. Пользователи не исключают, что он не готов отвечать на вопросы о причинах переезда.

Напомним, что муж Аллы Пугачевой уехал из России после начала СВО. Он начал устраивать туры по Европе и США, едва собирая залы. Сейчас комик по-прежнему пытается "выехать" на критике российской власти. Объективные данные демонстрируют, что интерес к этой теме в мире снижается. Галкин* поддерживает действия Украины. В ряде источников была опубликована информация о перечислении части денег, заработанных концертной деятельностью, в благотворительный фонд жены президента Зеленского. Эти средства позже направлялись на помощь ВСУ.

*Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента