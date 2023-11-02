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Четверг 2 ноября

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11-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой

11-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой
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Кристина Орбакайте показала новые снимки мужа и наследницы.

Единственная дочь Кристины Орбакайте все чаще мелькает в материалах светской хроники. Накануне внешность 11-летней Клавдии стала одной из тем для обсуждения в сети.

Единственная внучка Аллы Пугачевой сейчас живет в США. Девочка вместе с матерью и отцом Михаилом Земцовым отмечала Хэллоуин. Именно снимками с этой вечеринки и поделилась Кристина Орбакайте. По мнению некоторых россиян, на кадрах подросток выглядит чересчур худым, народ напугали ножки-спички, обтянутые черными капроновыми колготками.

Но, возможно, все дело в том, что девочка "зашла" в переходный возраст и заметно выросла. Помимо этого, внучка Аллы Пугачевой увлекается балетом, где стройность, наоборот, в чести.

Напомним, Клавдия – третий ребенок в семье певицы. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились еще в 2005 году. Через 7 лет у них родилась долгожданная дочь. Для исполнительницы хита "Пьяная вишня" ребенок стал третьим. В браке с Владимиром Пресняковым-младшим у нее родился сын Никита, а после официальных отношений с Русланом Байсаровым на свет появился Дени. Оба сына уже совершеннолетние. Они самостоятельно зарабатывают и пытаются строить собственные семьи. На территории РФ они не живут. Именно поэтому Кристина Орбакайте сконцентрирована на воспитании Клавдии.

Семья певицы и бизнесмена живет в штате Флорида. 52-летняя Кристина Орбакайте изредка прилетает в Россию для участия в музыкальных проектах и других мероприятиях. О переезде на родину для постоянного жительства речь не идет.

2 ноября 2023, 11:00
Кристина Орбакайте Фото: ©АГН Москва/ Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме &quot;Чучело&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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