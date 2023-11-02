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Четверг 2 ноября

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Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке

Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке
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Переживший сложнейшую операцию Игорь Николаев наконец-то вернулся к полноценной работе.

Артист впервые вышел на сцену после того, как был выписан из больницы. Игорь Николаев принял участие в музыкальном конкурсе, состоявшемся в Рахманиновском зале Московской консерватории.

63-летний автор хита "Выпьем за любовь" смог услышать, как исполняют его музыкальные произведения юные ученики консерватории. Дети выступали на сцене с пьесами из нового сборника Игоря Николаева. Он ранее сообщал, что посвятил "15 фортепианных пьес" своей дочери Веронике.

Девочка родилась в союзе композитора и 41-летней певицы Юлии Проскуряковой. Сейчас общему ребенку пары 8 лет. Юная Вероника Игоревна решила пойти по стопам звездных родителей. Она занимается вокалом и исправно посещает занятия в столичной консерватории.

Во время мероприятия звучали не только чарующие нежностью музыкальные пьесы, но и стихи. Их читал сам композитор перед каждым выступлением. За инструментом была известная российская пианистка Екатерина Мечетина. Она же и помогала Игорю Николаеву награждать юных музыкантов, которые исполнили произведения лучше всех.

Из всех участников, выступивших в зале консерватории, лучшей была признана 13-летняя Злата Железова. Игорь Николаев, возможно, нашел в юной артистке отдушину после непростого периода, увидев в ней надежду российской музыки. Он наградил девочку и пожелал дальнейших творческих успехов. Браво!

Напомним, что еще в начале осени стало известно о больших проблемах со здоровьем у композитора. Поддержка поклонников, семьи и опытных врачей помогли сотворить чудо. Игорь Николаев не только быстро пришел в себя, но и уже вернулся к активной творческой деятельности. Он пишет новые композиции, поет и снимается в кино.

2 ноября 2023, 09:41
Игорь Николаев. Фото: © Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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