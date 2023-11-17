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Пятница 17 ноября

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Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером

Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером
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Наталья Подольская подняла сложную и насущную тему на своем ютуб-канале.

Сегодня семья известной певицы считается одной из самых крепких и образцовых. Уже много лет артистка наслаждается идиллией в браке с мужем Владимиром Пресняковым-младшим. Знаменитый супруг относится к ней с большим трепетом и буквально носит на руках. К сожалению, так везет далеко не всем. Недавнее интервью на канале Натальи Подольской – тому доказательство.

На днях супруга Владимира Преснякова-младшего пригласила в свою студию гостью, личная жизнь которой складывалась куда менее удачно, чем ее. Исполнительница побеседовала с успешной бизнесвумен Марией Лебедевой. Предпринимательница поделилась с певицей своей непростой историей.

Мария Лебедева рассказала, что до встречи с нынешним супругом состояла в нездоровых отношениях с человеком, который был намного старше. Союз продлился не один год и принес много боли. Однако решиться уйти девушка смогла лишь тогда, когда узнала о своей незапланированной беременности.

Так, в интервью Наталья Подольская и ее гостья подняли важную, но болезненную для многих женщин тему. Вместе с Марией Лебедевой певица заговорила о расставании с абьюзером. Бизнесвумен поделилась, что незадолго до разрыва у них с избранником произошла ссора, ставшая роковой. Будучи на четвертом месяце беременности, она попала в больницу и там переосмыслила свою жизнь.

"Он меня очень сильно задел, наговорил гадостей, мне стало плохо. Я вызвала скорую, у меня была угроза выкидыша, и меня положили в больницу. Эта точка стала отправной в моей новой жизни. Благодаря тому, что у меня появилось время на "подумать"", – поделилась своей историей гостья.

Артистка не скрывала, что ей непросто слушать рассказ о подобных жестокостях. Ведь, очевидно, сама звезда с таким никогда не сталкивалась. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Подольская излучает женское счастье.

17 ноября 2023, 17:53
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал "Наталья Подольская"✓ Надежный источник

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