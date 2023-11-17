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Пятница 17 ноября

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Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок

Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок
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57-летняя Наталья Штурм рассказала, зачем занимается подобной деятельностью.

Исполнительница песни "Школьный роман" знаменита не только своим творчеством, но и эпатажем. Как известно, звезда часто делает громкие заявления и публикует откровенные снимки. Но если к этому поклонники певицы давно привыкли, то другие ее выходки их по-прежнему обескураживают. Например, у многих не укладывается в голове, что Наталья Штурм продает в Сети собственное использованное белье.

О своей деятельности артистка заявляет открыто и без стеснения. Более того, она ставит этот интимный товар в один ряд с автографами и дисками. По словам знаменитости, поклонники покупают подобные вещи, чтобы быть ближе к своей любимице эмоционально. Однако за ношенное певицей белье преданным фанатам приходится платить немаленькие деньги.

Сумма, которую Наталья Штурм получает с продажи одного такого предмета, шокирует. Исполнительница раскрыла свой заработок и отметила, что просит у покупателей белья около 400 евро за штуку. Судя по всему, бизнес приносит певце внушительный доход. Желающих совершить пикантную покупку настолько много, что звезда даже не успевает "снашивать" белье.

"Иногда приходится хитрить и отправлять новые. Клиент всегда просит настойчиво, чтобы это были максимально изношенные трусики или белье", – поделилась Наталья Штурм.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре.

17 ноября 2023, 16:03
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Голая Штурм доводит до тошноты

В настоящее время Наталья Штурм находится в Норвегии.
Штурм прибыла в Норвегию посмотреть на фьорды и показать себя во всей красе.
Артистка при любой возможности демонстрирует свое тело.
Однако иногда Штурм доходит до крайности.
Подчас фотографии певицы на грани фола.
Штурм смело щеголяет в микроскопических трусиках по пляжу.
Главное, что любимый мужчина в восторге от Натальи, но вот демонстрировать свое лицо не хочет.
Свою грудь артистка окружает самыми живописными видами.

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