Пережившая аварию Дэнс проболталась о тайном романе: что известно о ее любовнике

В новом интервью Лада Дэнс раскрыла подробности своей личной жизни. Оказалось, знаменитость состоит в отношениях.

В последнее время имя артистки появлялось в прессе в связи с жутким происшествием. Несколько месяцев назад, в начале августа, певица попала в ДТП и серьезно пострадала. Сложный процесс восстановления после аварии еще не завершился, но самое страшное, к счастью, осталось позади. Лада Дэнс уже вернулась к своей обычной жизни и наслаждается тем, что имеет.

А имеет, как оказалось, знаменитость многое. На днях артистка дала подробное интервью, в котором вспомнила события прошлых месяцев и рассказала о своем настоящем. Кроме того, вскрылись неожиданные детали личной жизни звезды. В ходе беседы она проболталась о своем тайном романе.

Отвечая на вопрос журналиста, пережившая аварию Лада Дэнс призналась, что состоит в отношениях. Оказалось, у исполнительницы есть избранник, которого она тщательно скрывает. Однако рассказывать о любовнике знаменитость не стала. Известно только, что он является настоящим мужчиной. Именно так певица отозвалась о возлюбленном в интервью.

"Пускай это останется тайной. Я не люблю говорить о личной жизни, я не одинока. Поверьте, все идет от желания женщины быть любимой и любить", – пооткровенничала Лада Дэнс.

Судя по всему, в новых отношениях артистка по-настоящему счастлива. К концу беседы она обратилась ко всем женщинам, пожелав им настоящей любви. А ранее, как писали "Дни.ру", Лада Дэнс сделала другое откровенное заявление.