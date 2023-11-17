Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии: Плохая память

Дмитрий Маликов рассказал, как им с женой удается жить столько лет душа в душу.

Многочисленные поклонники часто называют артиста примером идеального мужа и отца. Впрочем, такое приятное звание досталось ему неспроста. Уже больше 30 лет певец состоит в браке с любимой супругой Еленой Изаксон, не давая общественности поводов для сплетен. А публика не перестает задаваться вопросами, как Дмитрий Маликов и его жена умудряются сохранять столь длительный союз.

Секрет свой семейной идиллии исполнитель обнародовал в беседе с корреспондентом женского журнала "Клео.ру". Композитор признался, что в его доме, как и в любом другом, случаются конфликты и разногласия. Однако супруги не таят обиды друг на друга, а быстро их забывают.

"Видимо, в силу возраста, уже плохая память", – пошутил Дмитрий Маликов.

Артист согласился, что в творческой среде редко можно встретить продолжительные и крепкие браки. К счастью, певец и его жена не намерены идти по стопам рухнувших пар. Даже спустя десятки лет совместной жизни супруги не могут друг без друга и никогда не разлучаются надолго. А все неприятности, которые возникают на пути, пара преодолевает рука об руку.

"Нужно уметь прощать маленькие огрехи, быть внимательным, снисходительным и вести себя полегче на поворотах", – поделился хитростью Дмитрий Маликов.



Остается надеяться, что подобный пример счастливого брака пронесет в свою жизнь и общая дочь супругов Стефания. Ведь, как известно, девушка уже активно начала строить личную жизнь. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Маликов объявил о свадьбе дочери.