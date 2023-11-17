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Пятница 17 ноября

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Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина

Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина
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Вера Алдонина рассказала о своем отъезде в другую страну в социальных сетях.

Юлия Началова покинула нас четыре года назад. Артистка оставила после себя не только десятки прекрасных песен, которые до сих пор обожают слушатели, но и очаровательную дочку Веру. Наследница певицы растет настоящей красавицей и уже вовсю проявляет свой талант. Поэтому сегодня многие поклонники Юлии Началовой внимательно следят за 16-летней девушкой в социальных сетях.

В отличие от некоторых других отпрысков знаменитых людей, Вера Алдонина редко выходит в свет. В последнее время дочка покойной исполнительницы начала все чаще заявлять о себе, однако публичным человеком ее по-прежнему назвать нельзя. Поэтому зачастую почитатели даже не догадываются, что происходит в ее жизни.

Накануне подросшая наследница Юлии Началовой удивила подписчиков неожиданной новостью. Оказалось, недавно Вера тихо уехала из России. Вероятно, сообщить об этом в социальных сетях девушка попросту забыла. Зато теперь она исправилась и назвала причину своего временного отъезда.

Алдонина рассказала, что провела каникулы в Китае. Девушка дала понять, что поездка оставила у нее самые приятные впечатления и воспоминания. Вместе с командой школы "Интеграция XXI век" она побывала в нескольких городах, пообщалась с учащимися местных школ и вузов, а также познакомилась с культурой страны.

"Китай, спасибо за дружбу и эмоции, которые останутся навсегда в моем сердце. А мы теперь с нетерпением ждем ответного визита ребят в Россию!" – написала в социальных сетях Вера Алдонина.

Ранее "Дни.ру" писали, что красавица-дочь поразила фантастическим сходством с покойной Юлией Началовой.

17 ноября 2023, 12:02
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Брик, Началова и не только: пять звезд, которые скончались слишком молодыми

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Возвращение Мухтара-4&quot;

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