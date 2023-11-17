Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса

Любимец публики ранее не только снимался в кино и театре, но и пробовал себя в различных сферах. Сейчас же выяснилось, что Михаил Боярский отказался от долей в бизнесе. Почему? Он поделился секретом.

73-летний актер отказался от своих долей в бизнесе. Общие дела он вел вместе с родными братьями, но после гибели одного из них, решил сконцентрироваться на семье и актерском ремесле. Об этом сообщает Канал 360.

За последние шесть месяцев артист передал доли в трех компаниях близким и родственникам. Михаил Боярский рассказал, что никогда активно не участвовал в деятельности компаний. Более того, после перенесенного три года назад ковида, артист долго восстанавливался. Ему было не до бизнеса.

"Сама болезнь прошла спокойно. Единственное – изоляция и непонятный страх от того, что я сижу один в комнате, никого не подпускали ко мне. После этого последовала госпитализация в клинику", – объяснил актер.

Михаил Боярский признался, что больше бизнеса его интересует результаты игр любимого "Зенита". Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Артист рад, что имеет возможность все еще выходить на сцену театра имени Ленсовета. Он играет в двух спектаклях. Немолодого мужчину окружает любящая семья: жена, дети и внуки. Актер за свою карьеру смог собрать внушительный багаж творческого наследия. Известность к нему пришла в 1975 года после роли в "Старшем сыне". С этого времени он начал активно сниматься в кино и играть в театре.

Сейчас фильмография мужчины насчитывает десятки главных ролей. Он пробовал себя в музыке и политике. Голосами Михаила Боярского разговаривают и поют любимые персонажи советских и российских мультфильмов. За большой вклад в развитие искусства награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"IV степени.