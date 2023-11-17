Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Пятница 17 ноября

08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику 01:10ТОП-5 способов экономии перед Новым годом 00:35МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году 19:46Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь 18:02Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности 16:45Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание 15:18Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы 14:17Сына бросил с экс-женой, а дочь не принял: запутанная личная жизнь Малинина 13:31SKYWELL HT-i: такой же, только гибрид 12:58Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа 11:49Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 11:04Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 10:19Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке 10:04Синдром хронической усталости: опасные признаки и методы борьбы от врача 09:02Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие 08:12Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО 07:06Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде 06:02Лишают телефонов: школьников хотят оставить без связи 04:52Платить за услуги ЖКУ станет выгоднее: какое изменение ждет россиян? 02:36Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти 01:47Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 00:57Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион 00:28ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью 19:25Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста 17:24Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16:51Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса 16:17Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14:52Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России 13:27Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса 12:24Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 11:46Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа 10:40Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь 09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю 17:10Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного 15:27Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 14:095 интересных фактов о жизни Григория Лепса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса

Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса
219

Любимец публики ранее не только снимался в кино и театре, но и пробовал себя в различных сферах. Сейчас же выяснилось, что Михаил Боярский отказался от долей в бизнесе. Почему? Он поделился секретом.

73-летний актер отказался от своих долей в бизнесе. Общие дела он вел вместе с родными братьями, но после гибели одного из них, решил сконцентрироваться на семье и актерском ремесле. Об этом сообщает Канал 360.

За последние шесть месяцев артист передал доли в трех компаниях близким и родственникам. Михаил Боярский рассказал, что никогда активно не участвовал в деятельности компаний. Более того, после перенесенного три года назад ковида, артист долго восстанавливался. Ему было не до бизнеса.

"Сама болезнь прошла спокойно. Единственное – изоляция и непонятный страх от того, что я сижу один в комнате, никого не подпускали ко мне. После этого последовала госпитализация в клинику", – объяснил актер.

Михаил Боярский признался, что больше бизнеса его интересует результаты игр любимого "Зенита". Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Артист рад, что имеет возможность все еще выходить на сцену театра имени Ленсовета. Он играет в двух спектаклях. Немолодого мужчину окружает любящая семья: жена, дети и внуки. Актер за свою карьеру смог собрать внушительный багаж творческого наследия. Известность к нему пришла в 1975 года после роли в "Старшем сыне". С этого времени он начал активно сниматься в кино и играть в театре.

Сейчас фильмография мужчины насчитывает десятки главных ролей. Он пробовал себя в музыке и политике. Голосами Михаила Боярского разговаривают и поют любимые персонажи советских и российских мультфильмов. За большой вклад в развитие искусства награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"IV степени.

17 ноября 2023, 06:16
Михаил Боярский. Фото: © Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Московский комсомолец• Требует проверки

По теме

Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну

Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского
Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику

Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику
Один из самых востребованных актеров в отечественном кино шокировал поклонников новостью о свадьбе. Александр Петров решил выбрать в спутницы жизни отнюдь не медийную личность. Актер, сыгравший главную роль в сериале "Полицейский с Рублевки", неожиданно для близких, друзей и поклонников женился.

Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь

Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь
Певица открыто высказалась о ситуации в родном краю. Звезда группы "Фабрика" обрисовала условия, в которых приходится существовать ее землякам. В период первого сезона вокального конкурса "Фабрика звезд" в 2002 году был основан творческий коллектив из молодых амбициозных девушек.

Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности

Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности
Последние несколько лет артистка проходит сложные испытания. На хрупкие плечи певицы МакSим взвалилось слишком много, но она продолжает бороться. Потеря ребенка, ДТП, кома, реабилитационный центр.

Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание

Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание
Недавно известная артистка отметила 60-й день рождения. В честь этого важного события Лолита решилась полностью открыться перед публикой и сделала признание. Исполнительница хита "Ориентация Север" входит в число тех немногих звезд, которые не стесняются показывать себя такими, какие они есть.

Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы

Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы
Павел Трубинер рассказал, что помогает ему поддерживать привлекательный внешний вид. Сегодня на счету знаменитого артиста более 100 киноролей.

Выбор читателей

15/11СрдНе узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 16/11ЧтвСкорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 15/11СрдИзвестная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 15/11СрдОтказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 16/11ЧтвВынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 15/11СрдСтарая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь