Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь

Певица открыто высказалась о ситуации в родном краю. Звезда группы "Фабрика" обрисовала условия, в которых приходится существовать ее землякам.

В период первого сезона вокального конкурса "Фабрика звезд" в 2002 году был основан творческий коллектив из молодых амбициозных девушек. За два десятка лет существования проекта из стартового состава участниц осталась лишь одна Ирина Тонева. Сейчас, помимо нее, в группу "Фабрика" входят Валерия Девятова и Екатерина Москалева.

Дружное трио ратует за исконно русские традиции и сохранение культуры. В интервью Пятому каналу девушки эмоционально заявили о своей любви к отечественным куклам, включая матрешек.

Удалось певицам поговорить на камеру и о российских регионах. В частности, отличилась голосистая брюнетка Валерия Девятова. Звезда группы "Фабрика" отметила, что родом из Кемеровской области, а затем принялась рассказывать о ней.

"Кузбасс. Сибирь. Испокон веков это был самый трудолюбивый край. Потому что в нашем краю очень суровые зимы: если не будешь работать — не проживешь", — высказалась солистка группы "Фабрика" о родине.

Засмеявшись, вокалистка привела в пример себя. "Тружусь по сибирским мотивам", — отметила Валерия.

Напомним, последний раз состав группы "Фабрика" менялся в 2022 году. Его покинула Мария Гончарук. Вакантное место в коллективе заняла новая солистка Екатерина Москалева.