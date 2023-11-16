Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности

Последние несколько лет артистка проходит сложные испытания. На хрупкие плечи певицы МакSим взвалилось слишком много, но она продолжает бороться.

Потеря ребенка, ДТП, кома, реабилитационный центр... Сколько прошла Марина Максимова за короткий этап жизненного пути — не счесть. Однако творчество вдохновило звезду двигаться дальше, да и близкие не позволили ей опустить руки. Сейчас певица МакSим продолжает радовать публику своим звонким женственным голосом, а поклонники подпевают ее чувственным хитам о любви.

На днях знаменитость выступила перед огромным количеством любителей спорта на хоккейном матче "Спартак" — "Динамо Москва". Поп-дива исполнила свою давнюю композицию "Знаешь ли ты".

К тому же знаменитость привлекла внимание окружающих интересным нарядом — на белую блузку она надела черный корсет. Образ певицы МакSим спровоцировал обсуждения, к которым подключилась стилист Ольга Ким.

Эксперт по моде оценила трендовую одежду, однако призналась, что ее смущает вид артистки. "Либо просто выглядит так, что немножко она полновата, либо, может быть, она беременна", — заявила Пятому каналу стилист.

Смелый наряд обернулся для звезды очередной порцией слухов. Однако факт, что МакSим вызвала подозрения о беременности, еще ни о чем не говорит.

Возможное прибавление в семье артистка не комментировала. Глубоко личные подробности жизни певица МакSим предпочитает хранить в тайне.