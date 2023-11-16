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Четверг 16 ноября

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Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы

Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы
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Павел Трубинер рассказал, что помогает ему поддерживать привлекательный внешний вид.

Сегодня на счету знаменитого артиста более 100 киноролей. Каждый год творческая копилка актера пополняется новыми яркими и запоминающимися работами, а число поклонников растет. Но, как известно, подобный успех не достается просто так. В новом интервью WomanHit Павел Трубинер рассказал, какие усилия ему приходится прикладывать, чтобы оставаться на плаву.

Помимо таланта и профессионализма, для артиста важна физическая форма. К счастью, с этим у звезды сериала "Охота" все в порядке. В свои 46 лет он по-прежнему может похвастаться внешней привлекательностью и большим количеством воздыхательниц среди зрительниц. В беседе с журналистом актер рассказал, как следит за собой.

Павел Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы. Красавец-актер дал понять, что ведет активный образ жизни. Знаменитость не только тренируется в спортзале, но и играет в хоккей вместе с командой коллег. Однако строгих правил ЗОЖ артист, по его словам, не придерживается.

Актер отметил, что не изнуряет организм диетами и может позволить себе поесть на ночь, если ему этого захочется. Кроме того, звезда не ведет подсчет съеденных калорий. Выходит, ему хватает спортивных нагрузок, чтобы оставаться в такой роскошной форме.

"Хотя да, я занимаюсь спортом, я хожу в тренажерный зал, но я не совсем уж какой-то ЗОЖник. Считать калории и скрупулезно следить за весом – нет, увольте", – объяснил Павел Трубинер.

16 ноября 2023, 15:18
Павел Трубинер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit.ru✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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