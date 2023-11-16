Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы

Павел Трубинер рассказал, что помогает ему поддерживать привлекательный внешний вид.

Сегодня на счету знаменитого артиста более 100 киноролей. Каждый год творческая копилка актера пополняется новыми яркими и запоминающимися работами, а число поклонников растет. Но, как известно, подобный успех не достается просто так. В новом интервью WomanHit Павел Трубинер рассказал, какие усилия ему приходится прикладывать, чтобы оставаться на плаву.

Помимо таланта и профессионализма, для артиста важна физическая форма. К счастью, с этим у звезды сериала "Охота" все в порядке. В свои 46 лет он по-прежнему может похвастаться внешней привлекательностью и большим количеством воздыхательниц среди зрительниц. В беседе с журналистом актер рассказал, как следит за собой.

Павел Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы. Красавец-актер дал понять, что ведет активный образ жизни. Знаменитость не только тренируется в спортзале, но и играет в хоккей вместе с командой коллег. Однако строгих правил ЗОЖ артист, по его словам, не придерживается.

Актер отметил, что не изнуряет организм диетами и может позволить себе поесть на ночь, если ему этого захочется. Кроме того, звезда не ведет подсчет съеденных калорий. Выходит, ему хватает спортивных нагрузок, чтобы оставаться в такой роскошной форме.

"Хотя да, я занимаюсь спортом, я хожу в тренажерный зал, но я не совсем уж какой-то ЗОЖник. Считать калории и скрупулезно следить за весом – нет, увольте", – объяснил Павел Трубинер.

