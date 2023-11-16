Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию

Агата Муцениеце рассказала, что планирует покинуть Россию и уехать на родину.

За годы своей карьеры в российском кинематографе актриса добилась больших высот. Но далеко не все знают, что родилась и выросла знаменитость в Латвии. Несмотря на то, что теперь жизнь и творчество звезды неразрывно связано с Россией, свою родину она не забывает. Совсем скоро Агата Муцениеце планирует навестить родные земли.

Бывшая жена Павла Прилучного не скрывает, что из-за работы, личных дел и семьи у нее не получается часто навещать родных. Но теперь артистка наконец смогла выкроить время на долгожданную поездку. О грядущем отъезде в Латвию знаменитость сообщила в беседе с журналистами.

Агата Муцениеце объяснила, что ее отъезд из России – вынужденная мера. По словам актрисы, ее сыну Тимофею необходимо получить паспорт. Поэтому уже в конце этого месяца звезде придется отправиться на родину. Остается только надеяться, что поездка пройдет гладко и без неприятностей. Ведь, как дала понять знаменитость, ей предстоит нелегкий путь.

Агата Муцениеце сообщила, что планирует ехать на машине, поскольку других возможностей попасть в страну в данный момент нет. По словам артистки, добираться до Риги ей придется около десяти часов. Более того, она будет вынуждена пешком переходить границу.

"Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома", – пожаловалась Агата Муцениеце.

Ранее "Дни.ру" писали, что разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты.