Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 16 ноября

11:49Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию 11:04Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 10:19Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке 10:04Синдром хронической усталости: опасные признаки и методы борьбы от врача 09:02Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие 08:12Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО 07:06Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде 06:02Лишают телефонов: школьников хотят оставить без связи 04:52Платить за услуги ЖКУ станет выгоднее: какое изменение ждет россиян? 02:36Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти 01:47Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 00:57Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион 00:28ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью 19:25Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста 17:24Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16:51Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса 16:17Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14:52Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России 13:27Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса 12:24Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 11:46Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа 10:40Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь 09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю 17:10Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного 15:27Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 14:095 интересных фактов о жизни Григория Лепса 13:56В Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 13:24Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 29 ноября 13:06Покинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала 12:27Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе 11:43Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность 10:54Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей 08:54Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов 08:07Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко" 06:54Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики 06:00Для молодых многодетных семей придумали новые меры поддержки 05:30Три критические ошибки при снижении артериального давления дома 04:45Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара 02:23Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки 01:25Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом 00:45Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина

Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина
237

Валерий Леонтьев приехал в Россию два месяца назад. Стало известно, почему артист принял решение провести осень на родине.

Когда-то исполнитель хита "Дельтаплан" был частым гостем мероприятий и музыкальных шоу в России. Теперь же певец намного реже выходит в свет и радует публику своим присутствием. Долгое время поклонники предполагали, что артист не выезжает из США, где живет вместе с женой Людмилой Исакович. Но, как оказалось, в родную страну Валерий Леонтьев все же наведывается.

Источник сообщает, что знаменитый Казанова российской эстрады приехал на родину в сентябре. Однако причина его визита оказалась неочевидной. Как выяснилось, вернуться в Москву его заставила не столько работа, сколько личные дела. Исполнитель решил сделать ремонт в своей квартире и творчески подошел к этому процессу.

Уточняется, что последние два месяца Валерий Леонтьев занимался преображением собственного гнездышка. Более того, дизайн жилища артист продумывал самостоятельно. Певец увлекся этой темой, когда взял перерыв от концертной деятельности. А теперь он воплотил новые знамения, изменив стиль оформления и цвет стен в своей квартире.

Вероятно, чтобы добиться нужного результата, Валерию Леонтьеву приходилось много трудиться. К счастью, у него оставалось свободное время на прогулки и встречи с друзьями. Поэтому артисту удалось как следует насладиться красочной осенью. Однако вернуться на сцену он пока не надумал.

"Не испытываю неукротимого желания спать в аэропортах из-за задержек рейсов и догонять поезда", – ответил на насущный вопрос певец.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что живущего за границей Валерия Леонтьева уличили в пластике.

16 ноября 2023, 11:04
Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ротару, Леонтьев и Орбакайте: Крутой устроил грандиозный праздник по случаю юбилея

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Живущего за границей Леонтьева уличили в пластике

Умер автор песен Гурченко и Леонтьева
Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию

Вынужденная мера: Муцениеце объявила об отъезде в Латвию
Агата Муцениеце рассказала, что планирует покинуть Россию и уехать на родину. За годы своей карьеры в российском кинематографе актриса добилась больших высот.

Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке

Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке
Алла Пугачева и Максим Галкин* прошлись по улицам Лимасола вдвоем и попали на камеру. Последние месяцы за перемещениями звездной семьи публика следит особенно внимательно.

Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО

Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО
Блогер оказался без телефона, социальных сетей и привычного круга общения. Разбирательство в рамках уголовного дела продолжается. Бизнесмен нового поколения сейчас находится за решеткой.

Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде

Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде
Наследники и коллеги певца никак не могут разделить творческое наследие. Пришлось вновь обращаться в суд. Кто же сможет исполнять песни группы "Ласковый май"? Раскрываем подробности процесса. Юрий Шатунов ушел в лучший мир больше года назад.

Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2"

Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2"
Николай Плявин в луже собственной крови был обнаружен в съемной квартире. Что же случилось с одиноким музыкантом? Бывший клавишник группы "Би-2" скончался при невыясненных обстоятельствах.

Выбор читателей

14/11ВтрВ Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 15/11СрдНе узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14/11ВтрПять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 15/11СрдДо свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 15/11СрдОбъявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 14/11ВтрПокинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала