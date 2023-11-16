Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО

Блогер оказался без телефона, социальных сетей и привычного круга общения. Разбирательство в рамках уголовного дела продолжается.

Бизнесмен нового поколения сейчас находится за решеткой. Его поместили под арест в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. накануне Аяз Шабутдинов написал письмо, в котором рассказал о получаемом опыте и жизни в камере. Подробности публикует Ura.ru.

Блогер признался, что чувствует себя лучше. Его ум освободился от зависимостей, включая социальные сети и гаджеты. Он читает книги, размышляет о жизни и дальнейшей судьбе. Канал 360 напоминает, что молодой мужчина останется под стражей до 16 декабря текущего года. До этой даты суду предстоит определить, необходима ли дальнейшая изоляция фигуранта уголовного дела.

Аяз Шабутдинов обвиняется в совершении мошеннических действий. Следствие сейчас рассматривает сразу восемь эпизодов. Ни по одному из них арестованный вину не признал. Суду позже предстоит разобраться, правда ли блогер вместе с подельниками обещал любому участнику курсов и тренингов стать богатыми, изначально понимая бесперспективность заявлений. Если доводы следствия найдут подтверждение, то мужчине грозит серьезный тюремный срок.

Основатель школы бизнеса стал известен благодаря громким заявлениям в сети. Аяз Шабутдинов утверждал, что успешный бизнес может создать каждый. При этом коуч давал инструкции по организации собственного дела. Молодой предприниматель посещал российские города, устраивая семинары для желающих начать свой бизнес. Задержали блогера в Москве еще в начале ноября. одна из учениц его бизнес-школы написала заявление и обвинила тренера в мошенничестве. Жительница столицы указала, что из-за ложных обещаний Шабутдинова она потеряла почти 2 млн. рублей.