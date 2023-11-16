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Четверг 16 ноября

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Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде

Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде
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Наследники и коллеги певца никак не могут разделить творческое наследие. Пришлось вновь обращаться в суд. Кто же сможет исполнять песни группы "Ласковый май"? Раскрываем подробности процесса.

Юрий Шатунов ушел в лучший мир больше года назад. Для близких, друзей, поклонников произошедшее стало шоком. 48-летний мужчина был полон энергии и планов на будущее. Он смог завершить длительный судебный процесс по признанию прав собственности на творческое наследие группы "Ласковый май". Через несколько дней после победы в суде певца не стало. Сейчас же вновь инициировано разбирательство. Об этом в эксклюзивном материале сообщает Пятый канал.

Адвокат вдовы Юрия Шатунова Сергей Васильев рассказал о желании его доверительницы признать права на 23 композиции. Автором песен является Сергей Кузнецов. По словам юриста, между мужчинами был заключен договор в присутствии свидетелей. На его основании экс-солист "Ласкового мая" мог свободно исполнять хиты, так любимые поклонниками.

Из-за отсутствия соответчиков судом было принято решение о переносе заседания. 4 декабря 2023 года к процессу должен будет присоединиться бывший продюсер коллектива Андрей Разин. 60-летний музыкальный деятель один из первых, кто попытался отсудить у еще живого Шатунова права на все исполняемые композиции. Все исковые требования не были поддержаны судом, но сейчас песни "Ласкового мая" вновь делят в суде.

В отечественном шоу-бизнесе Андрей Разин известен давно. Благодаря его организаторским способностям вся страна узнала о песнях группы "Ласковый май". Коллектив обрел невероятную популярность за относительно короткий срок. Мужчина также работал в качестве администратора с группой "Мираж". К сегодняшнему дню он успел попробовать себя в политике, съемках в кино, банковской и других сферах.

16 ноября 2023, 07:06
Юрий Шатунов. Фото: © Evguenii Matveev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

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