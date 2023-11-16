Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2"

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Четверг 16 ноября

02:36Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти 01:47Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 00:57Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион 00:28ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью 19:25Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста 17:24Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16:51Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса 16:17Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14:52Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России 13:27Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса 12:24Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 11:46Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа 10:40Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь 09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю 17:10Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного 15:27Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 14:095 интересных фактов о жизни Григория Лепса 13:56В Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 13:24Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 29 ноября 13:06Покинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала 12:27Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе 11:43Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность 10:54Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей 08:54Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов 08:07Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко" 06:54Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики 06:00Для молодых многодетных семей придумали новые меры поддержки 05:30Три критические ошибки при снижении артериального давления дома 04:45Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара 02:23Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки 01:25Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом 00:45Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам 16:55Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 16:27Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой 16:11Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени 15:00Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка 13:39Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке 12:44Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству 11:32Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 10:10Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца 07:54Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера
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Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2"

Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2"
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Николай Плявин в луже собственной крови был обнаружен в съемной квартире. Что же случилось с одиноким музыкантом?

Бывший клавишник группы "Би-2" скончался при невыясненных обстоятельствах. Тело музыканта накануне вечером обнаружил сын. По информации, которую публикует Пятый канал, Николай Плявин лежал в луже собственной крови. На место незамедлительно были вызваны правоохранители. По предварительным данным, с момента смерти и до обнаружения тела прошло до 24 часов.

Известно, что в последнее время музыкант жил один и часто жаловался на здоровье. Незадолго до предполагаемой гибели он трижды вызывал врачей на дом. Клавишник жаловался на сильное головокружение. В последний раз медикам пришлось ждать сына, так как вызвавший скорую помощь не мог сам открыть дверь. У мужчины сняли ЭКГ, и даже госпитализировали, но пациент принял решение досрочно оформить выписку. Ura.ru пишет, что Плявин арендовал квартиру. Сын в последний раз разговаривал с ним 10 ноября. Накануне молодой человек решил навестить родителя, но застал отца в луже крови. Не исключено, что гибель музыканта не носит криминальный характер. Точные данные могут определить только специалисты после проведенной судебно-медицинской экспертизы. Процедура стандартная и назначается для всех, кто скончался при невыясненных обстоятельствах.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что полицейские пока не прокомментировали гибель музыканта. Напомним, Николай Плявин сотрудничал с группой "Би-2" в период с 1999 по 2006 год. Ранее он сотрудничал с музыкальным коллективом "Дюна" и рядом других исполнителей. О месте и времени прощания пока не сообщается.

16 ноября 2023, 01:47
Скорая помощь. Фото: © Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

Фоторепортаж

Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Егор Крид. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Би-2. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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