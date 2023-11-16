Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2"

Николай Плявин в луже собственной крови был обнаружен в съемной квартире. Что же случилось с одиноким музыкантом?

Бывший клавишник группы "Би-2" скончался при невыясненных обстоятельствах. Тело музыканта накануне вечером обнаружил сын. По информации, которую публикует Пятый канал, Николай Плявин лежал в луже собственной крови. На место незамедлительно были вызваны правоохранители. По предварительным данным, с момента смерти и до обнаружения тела прошло до 24 часов.

Известно, что в последнее время музыкант жил один и часто жаловался на здоровье. Незадолго до предполагаемой гибели он трижды вызывал врачей на дом. Клавишник жаловался на сильное головокружение. В последний раз медикам пришлось ждать сына, так как вызвавший скорую помощь не мог сам открыть дверь. У мужчины сняли ЭКГ, и даже госпитализировали, но пациент принял решение досрочно оформить выписку. Ura.ru пишет, что Плявин арендовал квартиру. Сын в последний раз разговаривал с ним 10 ноября. Накануне молодой человек решил навестить родителя, но застал отца в луже крови. Не исключено, что гибель музыканта не носит криминальный характер. Точные данные могут определить только специалисты после проведенной судебно-медицинской экспертизы. Процедура стандартная и назначается для всех, кто скончался при невыясненных обстоятельствах.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что полицейские пока не прокомментировали гибель музыканта. Напомним, Николай Плявин сотрудничал с группой "Би-2" в период с 1999 по 2006 год. Ранее он сотрудничал с музыкальным коллективом "Дюна" и рядом других исполнителей. О месте и времени прощания пока не сообщается.