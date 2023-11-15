Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста

Появилось эксклюзивное видео с участием певца. Даже в такой момент SHAMAN остался под прицелом камер – его снимали с разных сторон.

2023 год подходит к концу, наступает время подведения итогов. Для звезд российской эстрады этот период показательный: как поработали на свой имидж, так и гонорары за корпоративы разделят. По-прежнему пользуется спросом у публики певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, известный по репертуару патриотической направленности.

В середине ноября текст композиции артиста увековечили в камне. В Липецке установили огромный памятник в честь Александра Невского, на котором высекли слова из песни SHAMAN. По случаю открытия произведения искусства Ярослав Дронов посетил провинциальный город и посмотрел на монумент своими глазами.

Уникальное видео, на котором певец SHAMAN стоит перед гигантским мемориалом, разместил Пятый канал. Смотрим реакцию артиста.

Предварительно одетый во все черное Ярослав Дронов прикрыл голову капюшоном от непогоды. Сначала SHAMAN медленно шагал по ступенькам по направлению к памятнику и держал в руках букет. Приблизившись к изваянию, он смирно встал, сжимая кулак.

Пока артист возлагал цветы в память об Александре Невском, люди снимали его на смартфоны на расстоянии вытянутой руки. Похоже, в это время SHAMAN не обращал на них никакого внимания — был полностью погружен в себя и свои мысли.