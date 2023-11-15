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Среда 15 ноября

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Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики

Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики
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Спустя два с половиной месяца после операции Виктория Боня вышла в свет, продемонстрировав свое новое лицо. Однако ее преображение оценили не все.

В конце августа бывшая участница "Дома-2" посетила Америку, чтобы лечь под нож известного пластического хирурга. С тех пор поклонники с нетерпением ждали, когда любимица покажет им результат проделанной работы. Недавно брюнетка наконец сняла солнцезащитные очки, за которыми скрывала новый разрез глаз. А накануне Виктория Боня и вовсе решилась выйти в люди.

Ранее "Дни.ру" писали, что модель впервые появилась на публике после пластики. Там блогерша и показала свои хваленые "лисьи глазки" во всей красе. Однако фанаты и коллеги восприняли изменения в ее внешности неоднозначно. Кто-то отметил, что вмешательство преобразило звезду и сделало ее еще привлекательнее. А некоторые посчитали, что операция не пошла знаменитости на пользу. Среди них оказалась и известная актриса Лиза Моряк.

Как отмечает источник, супруга Сарика Андреасяна высказалась о внешнем виде звезды "Дома-2" в Сети. Знаменитость дала понять, что пришла в ужас от вида Виктории Бони после пластики. "Это просто ужасно!" – высказала свое мнение Моряк.

Позже актриса объяснила, что ее комментарий касался не столько самой модели, сколько вмешательства, на которое та решилась. Супруга режиссера возмутилась, что многие люди не умеют принимать свои возрастные изменения и пытаются сделать себя моложе хирургическим путем.

"Красивые люди не могут принять тот факт, что взрослеть нужно достойно, не превращая свое лицо в предмет пиара, обсуждения и косметологического ужаса", – объяснила свою позицию Лиза Моряк.

15 ноября 2023, 17:24
Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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