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Среда 15 ноября

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Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова

Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова
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Анна Курникова редко дает о себе знать и показывается публике. Но на днях в Сети появились новые кадры с ее участием.

Знаменитая на весь мир теннисистка состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом уже больше 20 лет. Спортсменка познакомилась с испанским певцом на съемках его клипа "Escape" и быстро потеряла от него голову. В самом начале романа пара скрывала свои чувства, и с тех пор мало что изменилось. Несмотря на длительный союз и троих детей, Анна Курникова не спешит хвастаться своим счастьем.

В отличие от своего знаменитого мужа, теннисистка практически не появляется на публике. Пока Энрике Иглесиас катается на гастроли и дает концерты, верная жена ждет его дома и воспитывает малышей. Каких только слухов не ходило об этой семье за годы ее существования. Однако спортсменка и артист по-прежнему вместе.

Еще совсем недавно злые языки в очередной раз зашептались о возможных проблемах в браке. Некоторым показалось странным, что Анна Курникова никуда не выезжает вместе с супругом. К счастью, недобрые пророчества не сбылись. На днях в Сети появились кадры, доказывающие, что между супругами царит идиллия.

Нашумевший ролик опубликовала в своем блоге известная теннисистка Серена Уильямс. В кадр вместе со спортсменкой попал не только Энрике Иглесиас, но и его скрытная жена. Так, публике удалось увидеть, как выглядит воспитывающая троих детей Анна Курникова теперь.

На видео супругу певца практически невозможно узнать. Она похорошела и будто бы стала еще краше. Кроме того, теннисистка заметно постройнела. Впрочем, выглядит она все так же очаровательно, как и много лет назад. На кадрах Анна Курникова позирует в объятиях мужа и кажется очень счастливой.

Фото: соцсети/serenawilliams

15 ноября 2023, 16:17
Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Фото: All Access / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Горячие фото оставленной Иглесиасом Курниковой

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