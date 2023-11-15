Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России

Ксения Бородина призналась, что этот выбор дался ей очень нелегко.

Как известно, телеведущая не вошла в число знаменитостей, которые открестились от родной страны в непростое время. Брюнетка давно обозначила свою позицию, объяснив, что видит себя и свою жизнь только в России. Тем не менее иногда Ксения Бородина все же вынуждена покидать свой дом и детей.

Около двух месяцев назад светская львица отправилась в Таиланд ради съемок в шоу "Последний герой". В жаркой стране звезда "Дома-2" провела несколько недель. Со стороны может показаться, что такая поездка должна была принести ведущей радость и удовольствие. Однако разлука с домом далась ей нелегко.

Ксения Бородина призналась, что изначально не хотела уезжать из страны и разлучаться с дочками на столь долгий срок. Сперва телеведущая даже отказалась от предложения принять участие в проекте. Однако организаторам удалось уговорить звезду. В итоге она покинула дом и оставила детей. Звезда объяснила свое решение уехать, отметив, что это неотъемлемая часть ее карьеры и развития.

"Это моя работа, мое развитие, и нельзя теперь всегда от всего отказываться", – высказалась Ксения Бородина.

Впрочем, расставаться с наследницами надолго ведущей не пришлось. Через некоторое время девочки присоединились к знаменитой маме в Таиланде. А недавно брюнетка вернулась вместе с детьми домой. Более того, знаменитость уже успела выйти в свет и показать себя. На днях Ксения Бородина появилась на публике в шикарном образе.