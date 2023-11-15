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Среда 15 ноября

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Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка

Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка
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Кристина Орбакайте сделала объявление для подписчиков в социальных сетях.

Долгие годы исполнительница хита "Перелетная птица" была одной из главных любимиц российской публики. Такой же репутацией не одно десятилетие славилась и ее мать Алла Пугачева. Но за последние полтора года отношение народа к звездной семье изменилось. Как и знаменитая родительница, Кристина Орбакайте выбрала путь, который приняли далеко не все.

Не секрет, что певица долгое время была вынуждена жить на две страны. Артистка активно работала в России и проводила много времени в США, где ее ждали муж и дочь. Теперь же на родине звезда показывается куда реже, чем раньше. Более того, как писали "Дни.ру" ранее, она отказалась выступать в России для "Новогоднего огонька". Несмотря на это, ей по-прежнему удается зарабатывать деньги на россиянах.

Как известно, в прошлом году Кристина Орбакайте начала сотрудничать с итальянским брендом парфюмерии Tiziana Terenzi. В результате на полках российских магазинов появился аромат, названный в ее честь. Певица принимала активное участие в разработке духов и, очевидно, получала деньги с их продаж.

На днях Кристина Орбакайте вышла на связь с поклонниками в блоге и сделала объявление. Оказалось, знаменитость нашла новый способ заработка на своем парфюме. Артистка сообщила, что в магазинах теперь представлены не только полноразмерные, но и миниатюрные версии аромата "Kristina". А это значит, что продукт смогут позволить себе еще больше желающих.

"Теперь мои любимые духи вы можете всегда носить с собой", – обрадовала фанатов Кристина Орбакайте.

15 ноября 2023, 12:24
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме &quot;Чучело&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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