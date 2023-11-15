Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной?

Легенды отправляются в лучший мир. Так считают поклонники и друзья экс-участника культовой рок-группы. Почему жизненный путь оказался таким коротким? Рассказываем подробности произошедшего

Ушел из жизни сооснователь культовой рок-группы страны. Музыкант Андрей Шаталин навсегда останется в возрасте 63 года. Близкие, друзья и поклонники навсегда запомнят его таким. Как пишет Ura.ru, причины скоропостижного ухода экс-участника "Алисы" не раскрываются.

Интернет-издание Подмосковье сегодня напоминает странную историю, произошедшую с Шаталиным в августе 2023 года. Мужчина, находясь в Санкт-Петербурге, ушел и бесследно пропал. Поиски увенчались успехом, его нашли в лесу. Волонтеры передали немолодого музыканта родственникам, после чего он попал в больницу. С конца лета и до момента публикации информации о гибели мужчины информации о его состоянии не было.

Имя Андрея Шаталина навсегда останется в истории отечественной рок-музыки, сообщает портал Vse42.ru. Мужчина начал проявлять интерес к игре на гитаре и клавишных еще в юности. В 21 год он основал свою первую группу, назвав ее "Демокритов колодец". По воспоминаниям друзей, на творчество музыканта оказывал огромное влияние его кумир – Джими Хендрикс. Через два года после начала работы в собственном творческом коллективе Шаталин примкнул к "Алисе". Ее ненадолго покидал для завершения обучения и получения диплома железнодорожника.

"Алиса", созданная в Санкт-Петербурге, быстро получила всесоюзную, а затем и всероссийскую славу. Шаталин сотрудничал с коллективом до 2003 года. После большого тура по стране, мужчина ушел. Примечательно, что после этого поклонники отметили "музыкальное обнищание" группы. "Алиса" существует и сейчас. Лидер группы Константин Кинчев уже намного реже гастролирует с концертами.